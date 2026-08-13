Inician obras de tres Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en el oriente del Edomex





Con una inversión federal de 51.4 millones de pesos, comenzó la construcción de tres planteles de Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en Ixtapaluca, Chalco y Amecameca, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de educación media superior en el Estado de México.

Los proyectos forman parte de un plan para construir 52 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en 49 municipios mexiquenses, con una cobertura prevista de 15 mil estudiantes. Los trabajos son coordinados entre los gobiernos federal y estatal, así como los ayuntamientos.

En una gira por los tres municipios, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, encabezó los actos de colocación de las primeras piedras de los nuevos planteles.

Planteles tendrán aulas, talleres y áreas deportivas

Las instalaciones contarán con aulas didácticas, talleres de arte y cómputo, áreas administrativas, núcleos sanitarios, bodegas y espacios deportivos.

En Ixtapaluca y Chalco se proyectó la construcción de planteles de un nivel, mientras que el ubicado en Amecameca tendrá dos niveles.

La apertura de estos espacios forma parte de las acciones anunciadas por los gobiernos federal y estatal para ampliar las opciones de acceso a la educación media superior, particularmente para jóvenes que se encuentran fuera del Sistema Educativo Nacional o que buscan retomar sus estudios.

Modelo modular

El Bachillerato Nacional “Margarita Maza” retomará el Marco Curricular Común mediante un modelo modular que busca facilitar la articulación con otros sistemas de educación media superior.

El plan contempla módulos presenciales en áreas como Ciencia, Epistemología del Pensamiento, Comunicación, Historia y Sociedad, con acompañamiento de tutores o guías durante el proceso formativo.

La oferta también incluye carreras relacionadas con Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, además de Sistemas de Producción Agropecuaria.

El objetivo de esta formación es que los estudiantes puedan continuar posteriormente con estudios de nivel superior o adquirir herramientas para incorporarse al mercado laboral.