Caen 7 extorsionadores de dueños de bares en la calzada Acoxpa

Detenidos Extorsionadores detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a siete integrantes de una célula delincuencial dedicada a la extorsión a dueños de bares ubicados en la calzada Acoxpa y a la venta de narcóticos en la zona.

Se trata de Sheyla Michelle “N”, Rogelio “N”, Sebastián “N”, José Ramón “N”, María Alejandra “N”, Roberto “N” y Claudia “N”, detenidos tras órdenes de cateo.

Autoridades identificaron dos domicilios localizados en calles de las colonias Carmen Serdán y Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección los cuales, al parecer, eran utilizados para el almacenamiento y distribución de narcóticos.

Los oficiales ingresaron al primer domicilio ubicado en la calle Andador María Luisa Martínez, de la colonia Carmen Serdán, donde detuvieron a una mujer de 25 años de edad, y aseguraron un arma de fuego larga con tres cartuchos útiles en el cargador, 166 dosis de cocaína, 100 envoltorios de marihuana y un teléfono celular.

La segunda intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Conchita Urquiza, de la colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, donde fueron detenidos cuatro hombres de 62, 52 y dos de 21 años de edad, así como a dos mujeres de 56 y 53 años, además decomisaron 100 dosis de metanfetamina, 115 dosis de cocaína, aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia, 170 dosis de marihuana y ocho equipos telefónicos.

La detenida de 35 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.