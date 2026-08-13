Coordinación metropolitana debe traducirse en proyectos para el oriente del Valle de México: Congreso CDMX

El turismo y la identidad cultural son herramientas fundamentales no solo para preservar la historia común, sino para detonar el desarrollo económico

La nueva etapa de coordinación metropolitana entre la Ciudad de México y las entidades que integran el Valle de México deberá traducirse en proyectos concretos que atiendan problemas comunes de la población, así lo planteó el diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso capitalino.

Durante la Quinta Mesa de Diálogo Metro-Megapolitana del Oriente del Valle de México y su Entorno, realizada en Iztapalapa, el legislador sostuvo que la coordinación entre gobiernos no debe quedarse en convenios, reuniones o declaraciones, sino convertirse en acciones con beneficios directos para quienes habitan las zonas metropolitanas.

“La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es indispensable para que la visión metropolitana no se quede únicamente en el discurso, sino que pueda reflejarse en proyectos que tengan un beneficio directo para las personas”, señaló el presidente de la Comisión.

El encuentro, encabezado por la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, reunió a autoridades y representantes involucrados en la atención de las problemáticas que comparten las demarcaciones y municipios del oriente del Valle de México.

Además, se presentaron avances prioritarios como la estrategia “Puerta de Oriente, Horizonte Infinito” y la Carta de Atlalilco-Axomulco enfocada en el fomento patrimonial y cultural de la región.

Puerta de Oriente, Horizonte Infinito

La estrategia “Puerta de Oriente, Horizonte Infinito” contempla 18 rutas turísticas para conectar la riqueza histórica, cultural, natural y patrimonial de alcaldías y municipios de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Tiene como objetivo aprovechar los vínculos históricos y culturales entre los territorios y fortalecer su promoción desde una visión regional, más allá de las fronteras administrativas.

Para dicha estrategia se identificaron 636 espacios de interés, entre ellos: 395 históricos, 37 arqueológicos, 6 con material paleontológico, 152 áreas naturales, 4 esculturas y 42 espacios culturales.

Mientras que la Carta de Atlalilco-Axomulco busca fortalecer el reconocimiento, preservación, promoción y difusión de las expresiones culturales, tradiciones y patrimonio de la región, a partir de la coordinación entre las autoridades y actores participantes.

Vanegas Arenas destacó el turismo y la identidad cultural son herramientas fundamentales no solo para preservar la historia común, sino para detonar el desarrollo económico local de las comunidades de la región.

El legislador señaló que, además de atender problemáticas como movilidad, servicios, agua y desarrollo urbano desde una perspectiva conjunta, la coordinación metropolitana también puede abrir oportunidades para fortalecer actividades económicas y culturales en las comunidades.

“Los acuerdos metropolitanos no necesariamente tienen que partir de grandes estructuras; muchas veces comienzan con algo tan básico como reconocer que tenemos problemas, necesidades y también oportunidades que compartimos”, destacó.

Zona Metropolitana del Valle de México pasó de 64 a 84 municipios

El planteamiento ocurre luego de los acuerdos alcanzados para ampliar la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que pasó de 63 a 84 municipios y alcaldías de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, y en un momento en el que los gobiernos buscan fortalecer mecanismos de coordinación regional.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano consideró que los acuerdos entre los gobiernos deben estar acompañados por un marco legislativo que permita dar continuidad a los proyectos y establecer mecanismos de coordinación que trasciendan los periodos de las administraciones.

Reafirmó que desde el Congreso de la Ciudad de México se buscará acompañar las iniciativas regionales dentro de las atribuciones del Poder Legislativo y fortalecer los mecanismos de comunicación con los Congresos de las entidades involucradas.

El diputado aprovechó para reconocer el trabajo de la alcaldesa Aleida Alavez para mantener y fortalecer estos espacios de encuentro intermunicipal e interinstitucional en favor del oriente del Valle de México.

“Cuando reconocemos que tenemos problemas y oportunidades compartidas, es posible encontrar coincidencias y construir acciones que tengan un impacto mucho mayor”, sostuvo.

El diputado reiteró que el Congreso capitalino mantendrá una agenda de coordinación con las demarcaciones y municipios metropolitanos, con el objetivo de que los acuerdos regionales puedan convertirse en proyectos y políticas públicas con resultados concretos para la población.