Vinculan a proceso a un criminal de “La Empresa” por extorsión en la Central de Abasto

Detenido Ángel "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Ángel “N” quien presuntamente colabora con el grupo delictivo “La Empresa” para extorsionar en la Central de Abasto, de la alcaldía Iztapalapa.

En noviembre de 2025, Ángel ”N" acudió al negocio de un hombre para el que trabajaba y afirmó que actuaba en representación de un grupo denominado “La Empresa”. Presuntamente, mediante amenazas contra el comerciante y su familia, exigió 100 mil pesos, de los cuales recibió 50 mil en dos entregas.

En julio de 2026, Ángel “N” habría retomado las amenazas y exigido un nuevo pago de 100 mil pesos. En esa ocasión, presuntamente acudió al establecimiento y recibió ocho mil pesos de uno de los empleados de la víctima.

Ante la continuidad de las amenazas, el agente del Ministerio Público dispuso medidas de protección y ordenó a la PDI realizar diligencias en el establecimiento y sus alrededores.

El pasado seis de agosto, mientras los agentes desarrollaban estas labores en la Central de Abasto, la víctima recibió dos nuevos mensajes en los que Ángel “N” le habría exigido otro pago. El comerciante se trasladó a la zona de carga y descarga, donde habría entregado 40 mil pesos al extorsionador y solicitó auxilio de los agentes, quienes detuvieron a este sujeto inmediatamente después y recuperaron el dinero. También aseguraron un teléfono celular y una motocicleta.

Durante la audiencia celebrada el 13 de agosto, el agente del Ministerio Público presentó las conversaciones entre la víctima y el imputado, así como videograbaciones relacionadas con los hechos. Estos datos de prueba sustentaron su actividad criminal y fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, con la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.