Alertan por estafas en redes sociales a través del “Artista Enamorado”

Estafa El fraude generalmente comienza cuando la persona recibe un mensaje privado en redes sociales o aplicaciones de mensajería proveniente de una supuesta celebridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Unidad de la Policía Cibernética, alertó sobre la estafa del “Artista Enamorado” en la cual los ciberdelincuentes crean perfiles falsos utilizando la identidad de celebridades para establecer contacto con sus seguidores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, para ganar confianza y así solicitar dinero con el pretexto de alguna emergencia.

Autoridades informaron que el uso masivo de las redes sociales ha facilitado la interacción entre artistas, figuras públicas y sus seguidores, sin embargo, esta cercanía también ha sido aprovechada por ciberdelincuentes que suplantan la identidad de celebridades para cometer fraudes mediante una modalidad conocida como la estafa del “Artista Enamorado”.

En este esquema, los delincuentes crean perfiles falsos o comprometen cuentas para hacerse pasar por cantantes, actores, deportistas o influencers, con el objetivo de establecer una relación de confianza con sus víctimas y posteriormente obtener beneficios económicos o información personal.

El fraude generalmente comienza cuando la persona recibe un mensaje privado en redes sociales o aplicaciones de mensajería proveniente de una supuesta celebridad.

Los delincuentes suelen afirmar que eligieron a la persona de manera especial entre sus seguidores o que desean mantener una comunicación privada fuera de la plataforma. A partir de ese momento inician conversaciones frecuentes con el propósito de generar un vínculo emocional y fortalecer la confianza.

Con el paso del tiempo, los estafadores manifiestan un supuesto interés sentimental hacia la víctima, expresan afecto constante e incluso prometen encuentros personales o una futura relación. Una vez consolidada la manipulación emocional, comienzan las solicitudes de dinero bajo diversos pretextos, como problemas legales, gastos médicos, boletos de viaje, envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para continuar la comunicación.

En otros casos, solicitan datos personales, documentos de identificación, información bancaria o códigos de verificación que posteriormente pueden ser utilizados para cometer robo de identidad o acceder a otras cuentas.

Ante este panorama, y con el objetivo de prevenir que la ciudadanía sea víctima este tipo de estafa la SCC recomendó adoptar las siguientes medidas de seguridad: