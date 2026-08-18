Caos en la Línea 7 del Metro CDMX: presentan retrasos y alta afluencia este martes 18 de agosto

Línea 7 del Metro CDMX Usuarios en redes sociales reportan esperas superiores a los 10 minutos durante las primeras horas del servicio. Foto: Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

Personas usuarias del Metro de la Ciudad de México han reportado retrasos y lapsos de espera de hasta 15 minutos por tren en las estaciones de la línea 7. De acuerdo con información en redes del Sistema de Transporte Colectivo, se realizó el retiro de una unidad, lo que está provocando mayor tardanza así como la alta fluencia de esta línea naranja.

¿Qué está pasando en la Línea 7 del Metro CDMX este martes 18 de agosto?

A través de su cuenta oficial en X, el Metro CDMX explicó que la marcha de los trenes se ralentizó tras el retiro de una unidad para revisión. En múltiples mensajes publicados alrededor del mediodía, indicó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas”.

En El Rosario, usuarios aseguraron haber esperado más de 15-20 minutos sin que pasara ningún tren, con el andén completamente lleno. Uno de ellos escribió: “Línea 7 terminal el Rosario más de 15 minutos y no pasa ni un solo tren”.

En Mixcoac se reportaron esperas superiores a 15 minutos y trayectos de hasta 39 minutos hacia El Rosario, con detenciones prolongadas en varias estaciones. “Que onda con la línea 7 ya lleva mucho tiempo sin pasar vagón en Mixcoac”, se leyó en comentarios.

Usuarios también cuestionaron la explicación de “alta afluencia”, argumentando que los retrasos mismos generan las aglomeraciones: “la afluencia alta se genera por sus retrasos, no hay avance de trenes en línea 7” y “La línea 7 del Metro va lenta desde temprano”.