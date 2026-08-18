Jornada extraordinaria de participación ciudadana en Cuauhtémoc concluye sin incidentes

El IECM informó que se recibieron y computaron 100% de las actas de la jornada extraordinaria realizada en Vista Alegre y San Simón Tolnahuac.





La jornada extraordinaria de participación ciudadana realizada en las unidades territoriales Vista Alegre y San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc, concluyó sin incidentes y con la recepción y cómputo del 100 por ciento de las actas de opinión y votación, informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El proceso se desarrolló de las 9:00 a las 17:00 horas y tuvo como propósito reponer procedimientos de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en cumplimiento de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

De acuerdo con el IECM, el porcentaje total de recepción y cómputo de las actas quedó registrado a las 20:50 horas.

Se instalaron tres mesas receptoras

Para la jornada fueron instaladas tres mesas receptoras de votación y opinión: dos en San Simón Tolnahuac y una en Vista Alegre.

En Vista Alegre se repusieron tanto la elección de COPACO 2026 como las consultas de Presupuesto Participativo correspondientes a 2026 y 2027. En esta unidad territorial, los habitantes pudieron elegir entre ocho candidaturas para integrar la COPACO y emitir su opinión sobre cinco proyectos correspondientes a 2026 y cinco a 2027.

En San Simón Tolnahuac únicamente se repuso la Consulta de Presupuesto Participativo para ambos ejercicios. En este caso, las personas participantes pudieron opinar sobre dos proyectos para 2026 y cuatro para 2027.

La reposición de estos ejercicios deriva de la interrupción de la recepción de votos y opiniones registrada el pasado 3 de mayo, situación que dio lugar a las resoluciones del Tribunal Electoral capitalino.

Resultados tendrán etapas posteriores

El IECM señaló que las siguientes etapas del procedimiento comprenderán la validación de los resultados, la integración de la COPACO de Vista Alegre, la entrega de las constancias correspondientes y los procedimientos relacionados con los proyectos de Presupuesto Participativo.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, y las integrantes de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, Erika Estrada Ruiz, María de los Ángeles Gil Sánchez y Maira Melisa Guerra Pulido, reconocieron la participación del personal de oficinas centrales, de las Direcciones Distritales 9 y 12 y de integrantes del Servicio Profesional Nacional Electoral que estuvieron a cargo de las mesas receptoras.

El organismo indicó que el desarrollo de la jornada se realizó bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad, conforme a las disposiciones aplicables y a las sentencias que ordenaron la reposición de los ejercicios de participación ciudadana.