Amplían hasta diciembre el registro de estancias turísticas eventuales en CDMX

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)





El Gobierno de la Ciudad de México amplió hasta diciembre de 2026 el plazo para que las personas que actualmente ofrecen servicios de Estancia Turística Eventual registren sus inmuebles ante las autoridades capitalinas.

La medida responde a la afluencia de solicitudes y a la existencia de diversos casos particulares relacionados con los inmuebles, informó la administración local. El registro forma parte de la regulación de esta modalidad de alojamiento y permitirá incorporar las propiedades al Registro de Plataformas y Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales.

El gobierno capitalino precisó que el registro continuará abierto de manera permanente para quienes todavía no ofrecen este servicio y busquen incorporar sus propiedades bajo esta modalidad. El trámite puede realizarse en línea, las 24 horas del día, a través de la plataforma oficial estanciaeventual.cdmx.gob.mx.

Atienden casos particulares de anfitriones e inmuebles

La ampliación del plazo permitirá, de acuerdo con las autoridades, atender de manera adecuada las distintas situaciones planteadas por las personas anfitrionas. Además, se mantendrá la atención individualizada para quienes enfrenten circunstancias particulares relacionadas con sus inmuebles o con el proceso de registro.

De manera paralela, las plataformas digitales que ofrecen servicios de Estancia Turística Eventual realizan modificaciones en sus sitios web y aplicaciones para cumplir con la normatividad vigente. Entre los cambios se encuentra la habilitación de un formulario para que los usuarios puedan incorporar los folios correspondientes al registro de las propiedades donde se presta el servicio.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que mantiene diálogo con representantes de las plataformas y con propietarios de viviendas que participan en esta modalidad, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las disposiciones y resolver las dudas que surjan durante el proceso.

La estrategia involucra a distintas dependencias capitalinas, entre ellas las secretarías de Turismo y de Vivienda, la Agencia Digital de Innovación Pública, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Fondo Mixto de Promoción Turística.

La coordinación busca atender los aspectos turísticos, tecnológicos, jurídicos y habitacionales relacionados con las Estancias Turísticas Eventuales.