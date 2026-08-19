¿Podrás viajar con tu perrito o gatito en el Metro de la CDMX? Esto propone el Congreso capitalino

Para muchas personas, trasladarse con su perro o gato implica resolver primero la misión logística de encontrar cómo trasladarlo.

Ahora, esa situación podría cambiar. El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para permitir de manera expresa que las personas puedan utilizar el transporte público de CDMX acompañadas de sus animales de compañía.

La propuesta plantea modificar el artículo 80 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para establecer que los prestadores del servicio público de pasajeros permitan el acceso y traslado de usuarios junto con sus animales. Eso sí, el proyecto contempla condiciones relacionadas con seguridad, higiene y bienestar animal.

¿Qué cambiaría para quienes tienen perros o gatos?

El punto central es darle un marco legal más claro a una situación que ya ocurre en la vida cotidiana. Actualmente, el acceso de animales de compañía al transporte público enfrenta restricciones, mientras que los animales de asistencia cuentan con derechos específicos de acceso.

La iniciativa busca ampliar esa posibilidad para las mascotas, de modo que una persona pueda trasladarse con ella sin que el viaje dependa de interpretaciones o de las reglas particulares de cada servicio.

De aprobarse, la medida tendría impacto especialmente para quienes necesitan llevar a sus animales al veterinario, mudarse, trasladarse entre alcaldías o simplemente realizar actividades cotidianas sin contar con automóvil particular.

La propuesta también parte de una realidad bastante sencilla: para muchas familias, los perros y gatos dejaron de ser vistos únicamente como mascotas, ya forman parte de la dinámica cotidiana del hogar.

La clave estará en las reglas para viajar con mascotas

Aquí está la parte importante. Que el Congreso capitalino analice permitir el acceso de animales al transporte público no significa que la iniciativa ya sea una autorización vigente ni que las mascotas puedan subir libremente desde este momento.

El proyecto todavía debe ser revisado y discutido por las comisiones correspondientes antes de llegar al Pleno para su eventual votación.

Además, cualquier regulación tendría que definir cuestiones prácticas: cómo deberán transportarse los animales, qué medidas de higiene deberán cumplir las personas responsables, qué ocurrirá en caso de que un animal represente un riesgo y bajo qué condiciones podrá garantizarse la convivencia con el resto de los pasajeros.

¿A partir de cuándo podrían viajar las mascotas en el transporte público?

Por ahora, no hay una fecha para que esta medida entre en vigor, ya que la iniciativa todavía se encuentra en proceso legislativo. Primero deberá pasar por el análisis de las comisiones y, posteriormente, tendría que ser discutida y votada por el Pleno del Congreso capitalino.

La discusión, sin embargo, abre la puerta a un cambio relevante en la movilidad de la capital. La propia iniciativa plantea que la Ciudad de México avance hacia una regulación que contemple de manera más clara la presencia de animales de compañía en el transporte público.

Por ahora, quienes quieran viajar con su perro o gato deberán esperar a que el proceso legislativo avance. Así que todavía no es momento; primero falta que la propuesta pase por todas las estaciones del Congreso.