Mujeres con Bienestar Edomex 2026: calendario de pagos completo Conoce cuándo te depositan en agosto si eres beneficiaria de Mujeres con Bienestar (Imagen hecha con IA)

Este 19 de agosto iniciaron los depósitos para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex; conoce qué día recibirás tu pago.

La Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de México ha dado a conocer el calendario de pagos de agosto para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar y aquí te compartimos todos los detalles.

Calendario oficial de pagos de Mujeres con Bienestar Edomex 2026 por grupos de letras

El depósito del programa Mujeres con Bienestar Edomex corresponde al bimestre de julio-agosto; los pagos iniciaron este miércoles 19 de agosto y concluirán el 25 del mismo mes.

Los depósitos fueron divididos por grupos de acuerdo con la inicial del primer apellido de las beneficiarias, quedando distribuido el calendario de pagos de la siguiente manera:

Grupo 1 (letras A-C): 19 de agosto

Grupo 2 (letras D-G): 20 de agosto

Grupo 3 (letras H-M): 21 de agosto

Grupo 4 (letras N-R): 24 de agosto

Grupo 5 (letras S-Z): 25 de agosto

🔔 ¡Atención, Mujeres con Bienestar!



Con el impulso de nuestra Gobernadora @delfinagomeza, a partir del 19 de agosto inician los pagos de julio-agosto. 💳



A-C: 19

D-G: 20

H-M: 21

N-R: 24

S-Z: 25#MujeresConBienestar #ElPoderDeServir pic.twitter.com/0vt695rNwe — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) August 19, 2026

¿Cómo consultar el saldo de la tarjeta Mujeres con Bienestar?

Si quieres conocer cuándo te depositan tu apoyo de Mujeres con Bienestar, existen diferentes maneras para que puedas consultar el saldo en tu tarjeta:

A través de WhatsApp : Solo tienes que mandar mensaje al 55 9337 2498 con la palabra “saldo”.

: Solo tienes que mandar mensaje al 55 9337 2498 con la palabra “saldo”. Desde tu celular o computadora: Ingresa a la página de “Cuenta Mujeres con Bienestar”, inicia sesión con el correo electrónico y contraseña que usaste en tu solicitud.

Ingresa a la página de “Cuenta Mujeres con Bienestar”, inicia sesión con el correo electrónico y contraseña que usaste en tu solicitud. En la App de Mujeres con Bienestar: Solo tienes que ingresar el correo y contraseña que usaste en tu solicitud.

¿De cuánto es el apoyo económico de Mujeres con Bienestar y cada cuánto se deposita?

El programa de Mujeres con Bienestar Edomex le otorga a las beneficiarias inscritas un pago bimestral de $2,500 pesos, junto con los siguientes beneficios:

Centro de capacitación digital y certificación

Asistencia dental telefónica y presencial

Asistencia oftalmológica telefónica y presencial

Asistencia psicológica telefónica

Asistencia nutricional telefónica

Asistencia legal telefónica