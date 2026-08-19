Cabildo de Atizapán aprueba convocatoria para entrega gratuita de útiles escolares

. Lic. Pedro David Rodríguez V.

El presidente municipal Pedro Rodríguez y el Cabildo de Atizapán de Zaragoza aprobaron por unanimidad la convocatoria del programa “Sigamos Creciendo con la Educación”, mediante el cual se entregarán de manera gratuita 10 mil kits de útiles escolares a estudiantes de nivel primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del municipio.

La distribución se realizará de manera territorial ordenada en cinco sedes, especificadas en la convocatoria publicada en la página oficial del ayuntamiento (consulta aquí), donde también se detallan horarios de atención y documentos requeridos.

El alcalde Rodríguez explicó que, para evitar duplicidad en la entrega, se dará prioridad a quienes acudan primero: “Los primeros 2 mil de cada punto van a recibir el kit”, señaló, en respuesta a inquietudes manifestadas por algunos integrantes del Cabildo.

En la misma sesión, se aprobó una donación a Fundación Teletón México, A.C., con el objetivo de apoyar a niñas, niños y jóvenes atizapenses que reciben atención médica, terapias integrales y apoyo psicológico para enfrentar condiciones como discapacidad, autismo o cáncer, promoviendo su inclusión social y mejorando su calidad de vida.

De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones forman parte de una estrategia integral de apoyo a la educación y al bienestar social, que busca reducir la desigualdad y fortalecer el acceso a oportunidades para la niñez y juventud del municipio.