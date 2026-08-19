Paso a paso para inscribirte a ‘Voz y Raíz’ el nuevo programa para mujeres en CDMX (Pexels)

La Ciudad de México (CDMX) a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), anunció el programa social “Voz y Raíz: Escuela de Fortalecimiento de las Mujeres Indígenas, hacia una vida libre de violencias, 2026”.

Este proyecto tiene como objetivo principal ofrecer espacios de formación integral para mujeres mayores de 18 años de los pueblos y barrios originarios de la CDMX.

Las interesadas podrán participar en la Escuela de Fortalecimiento en donde obtendrán conocimientos en:

Derechos humanos

Liderazgo

Igualdad sustantiva

Finanzas personales

Autocuidado

Cuidados comunitarios

Este proyecto pretende establecer una red comunitaria para prevenir y erradicar la violencia: así como disminuir las brechas de desigualdad de género.

Asimismo, todas las beneficiarias originarias de la capital que se encuentren inscritas en este proyecto, podrán recibir un apoyo económico de 3 mil pesos distribuidos de manera periódica entre los meses de agosto y diciembre de 2026.

¿Cuáles son los pasos para inscribirse en el programa de ‘Voz y Raíz’?

Al solicitar este beneficio deberán verificar si cumplen con lo establecido en la convocatoria de la Ciudad, la cual establece:

Ser mayor de 18 años.

Vivir en la Ciudad de México.

Ser integrante de un pueblo o barrio originario.

Preferentemente, hablar una lengua indígena nacional y español.

Estar interesada en participar en alguna de las funciones establecidas por las autoridades.

No trabajar ni desempeñar un cargo en la administración pública.

No estar inscrita en algún otro esquema.

Tener disponibilidad de tiempo.

¿Qué documentos se requieren para el apoyo del programa de ‘Voz y Raíz’?

Esta iniciativa solicita a todas las solicitantes presentar lo siguiente:

Solicitud de acceso.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio.

Documento original de la Carta de no incumplimiento de ayudas otorgadas en otros ejercicios fiscales.

Carta bajo protesta de decir verdad

¿En dónde se deben entregar los documentos para el programa “Voz y Raíz”: Escuela de Fortalecimiento de las Mujeres Indígenas?

Las autoridades capitalinas anunciaron que debe ser solicitado directamente por las interesadas y presentar la documentación en: Fray Servando Teresa de Mier 198, piso 6, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Conoce la Convocatoria del programa social “Voz y raíz: escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas hacia una vida libre de violencias, 2026” en su modalidad “Escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas hacia una vida libre de violencias”.https://t.co/W3wyE8w7fD pic.twitter.com/j0goYf4IR4 — SEPI CDMX / Pueblos-Barrios-Comunidades Indígenas (@SEPICDMX) August 19, 2026

¿Hasta cuándo puedo entregar la documentación?

Según lo publicado en la convocatoria de la SEPI la recepción de los documentos comienza a partir de la publicación y estará disponible hasta dos días naturales después de su anuncio.