Cae “El Mayus”, principal sicario de “Los Malcriados” en ÁO

Detenido "El Mayus". (SSC)

La policía capitalina detuvo a José Mario Martínez Razo, alias “El Mayus”, integrante y uno de los principales sicarios del grupo delictivo “Los Malcriados”, vinculado a la venta y distribución de droga en la alcaldía Álvaro Obregón.

“El Mayus” cuenta con una Orden de Aprehensión por el delito de feminicidio, por la agresión con disparos de arma de fuego en contra de “La Chola”, ocurrida el 13 de agosto de 2025, en la colonia Las Águilas.

En la calzada De las Águilas, en la colonia Primera Sección de Las Águilas, dos personas se enfrascaron en una riña tras un percance vial.

Al llegar, uno de los involucrados señaló al otro de agredirlo verbalmente y portar una pistola, por lo que al revisarlo le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, y 20 bolsitas de plástico con marihuana.

De inmediato, “El Yetus”, de 29 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.