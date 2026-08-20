Lluvias dejan más de 14 millones de metros cúbicos de precipitación en CDMX

Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos en calles de la CDMX

Las lluvias registradas durante el y la madrugada del jueves dejaron en la Ciudad de México un volumen acumulado de más de 14.2 millones de metros cúbicos de precipitación, con encharcamientos en al menos siete alcaldías, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El reporte emitido a las 07:00 horas indica que las autoridades habían atendido la totalidad de los encharcamientos identificados en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xochimilco.

Como parte del operativo Tlaloque 2.0, implementado para responder a las afectaciones provocadas por las precipitaciones, participaron elementos de la Segiagua, las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Obras y Servicios, además de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Tlalpan y Álvaro Obregón, entre las zonas con mayores registros

Los mayores niveles de precipitación fueron registrados en estaciones ubicadas principalmente en el sur y poniente de la capital.

En Planta Picacho Periférico, Tlalpan, se registraron 26.75 milímetros; en la estación E.P. Alta Tensión, también en Tlalpan, 24.5 milímetros, y en E.P. Picacho Homún, 19 milímetros.

En Álvaro Obregón, la estación Tanque Lienzo reportó 19.5 milímetros, mientras que en Xochimilco la estación Nativitas registró 19.25 milímetros.

Para atender los puntos afectados, la Segiagua movilizó a 115 trabajadores, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en drenaje. También desplegó 42 equipos de maquinaria, entre ellos 10 vehículos de bombeo de emergencia, 20 unidades hidroneumáticas y siete equipos Hércules, además de vehículos de apoyo y una pipa de agua tratada.

En Gustavo A. Madero se realizaron trabajos de bombeo y desalojo de agua en puntos como Circuito Interior y Eje Central, en Peralvillo; Calzada Vallejo y Circuito Interior, en la colonia Vallejo; Insurgentes Norte y Montevideo, en Tepeyac Insurgentes, y la calle José Urbano Fonseca, en Capultitlán.

En Azcapotzalco se utilizó un equipo de bombeo de emergencia para atender un encharcamiento en el desnivel de avenida Tlatilco y avenida Jardín, en la colonia Tlatilco.

Sin afectaciones reportadas en viviendas

En Cuauhtémoc, personal especializado atendió el desnivel ubicado en las inmediaciones del Monumento a La Raza y Calzada Vallejo, en Santa María Insurgentes, así como un encharcamiento en Eje 1 Norte y República de Brasil, a un costado de la estación Lagunilla del Metro, en la colonia Morelos.

También se desplegaron equipos hidroneumáticos en la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, y en la zona de San Jerónimo, en Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.

La Dirección General de Derecho Humano al Agua y Concertación Ciudadana de la Segiagua informó que, hasta el momento del corte, no se habían reportado afectaciones en viviendas. Asimismo, indicó que los niveles de presas, ríos y cauces permanecían estables.

Ante la continuidad de la temporada de lluvias, las autoridades recomendaron mantener libres de basura las coladeras, evitar circular por calles inundadas o con encharcamientos, conducir con precaución y mantenerse alejados de muros, árboles, cables de energía eléctrica y espectaculares que pudieran representar algún riesgo.