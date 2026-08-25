Aseguran 8 inmuebles y devuelven 6 invadidos

Despojo Inmueble asegurado por despojo. (FGJCDMX)

La Fiscalía capitalina aseguró ocho inmuebles que mantiene investigaciones por el delito de despojo; asimismo devolvió otros seis a quienes acreditaron la legítima propiedad.

También, las autoridades entregaronmuebles y otras pertenencias a sus propietarios en seis casos.

Los aseguramientos se realizaron en Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; las devoluciones, en Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Xochimilco; y las entregas de pertenencias, en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Autoridades informaron que cinco equipos de trabajo, integrados por agentes del Ministerio Público, detectives de la Policía de Investigación (PDI) adscritos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) y personal pericial especializado en fotografía y video realizaron simultáneamente las diligencias.

De acuerdo con sus atribuciones, llevaron a cabo inspecciones y entrevistas, cotejaron la documentación presentada con información registral y catastral, y documentaron las intervenciones.

Entre los casos destaca el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Leyes de Reforma, de la alcaldía Iztapalapa, relacionado con hechos ocurridos el dos de marzo de 2023, cuando varias personas armadas, quienes dijeron pertenecer a “Los Tanzanios”, habrían intimidado y obligado a abandonar el predio a quienes lo cuidaban.

Asimismo, en una de las devoluciones un hombre y su hermano recuperaron su vivienda en la colonia Gertrudis Sánchez Segunda Sección, de la alcaldía Gustavo A. Madero. La investigación señala que una persona que dijo pertenecer a una asociación de ayuda habría ganado la confianza del propietario con el ofrecimiento de remodelar algunos departamentos. Meses después, varias personas lo habrían expulsado junto con su hermano e instalaron cámaras para impedirles el acceso. Desde entonces, no tenían donde vivir. Tras acreditar su derecho sobre la propiedad, la Fiscalía les devolvió el inmueble.