Nuevo accidente bajo el puente La Concordia: camión con toneladas de papel vuelca y genera caos vial este 25 de agosto

Vuelca camión en Iztapalapa La circulación vehicular se complica este martes 25 de agosto bajo el puente La Concordia, Iztapalapa, tras la volcadura de camión que transportaba 14 rollos de cartón.

Elementos de servicios de emergencia acudieron este martes 25 de agosto de 2026 a la Autopista México-Puebla con dirección al Oriente, a la altura del bajo puente de La Concordia, para retirar un camión que transportaba 14 rollos de cartón de tonelada y media cada uno; dado que la unidad de transporte volcó en la vía, la circulación vial se vio directa y significativamente afectada.

Según primeros reportes, el incidente ocurrió a las 06:00 horas de la mañana, después de que el vehículo perdiera el control y terminara volcando en su costado izquierdo. Debido a que la mercancía cayó sobre la carpeta asfáltica, los cuerpos de emergencia acudieron a la zona para liberar la carretera.

Caos vial bajo el puente La Concordia este martes 25 de agosto: ¿qué fue lo que ocurrió?

A través de redes sociales, la cuenta oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL_SSCCDMX) reportó a la población de un nuevo accidente en puente La Concordia, Iztapalapa. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, mas el suceso ocasionó significativos retrasos en quienes transitaban la carretera México-Puebla con dirección al Oriente.

El incidente tuvo lugar en la curva de la avenida Real del Monte, de la colonia Lomas de Zaragoza y a la altura del bajo puente de La Concordia, alrededor de las 06:00 horas de este martes 25 de agosto, según lo advirtieron las cámaras del C2 del lugar, las cuales advirtieron del evento a los cuerpos de emergencia.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Autopista México Puebla con dirección al Oriente a la altura del bajo puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, no distraiga su atención al conducir. #AlternativaVial Av. de las Torres. pic.twitter.com/qbtwKoHOdR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 25, 2026

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil, así como policías y bomberos, quienes emprendieron labores con equipo hidráulico para retirar los 14 rollos de cartón que el vehículo transportaba en la carretera, los cuales tenían un peso de tonelada y media cada uno, obstaculizando así el libre paso de vehículos.

Este accidente ocurre a casi un año desde la explosión de la pipa de gas en el puente La Concordia y calzada Ignacio Zaragoza, ocurrida el 10 de septiembre de 2025 con un lastimoso resultado de más de 90 personas heridas e incluso fallecimientos.

Tráfico en Iztapalapa: ¿por qué volcó el camión de papel bajo el puente La Concordia?

Tras manifestarse el accidente en la carretera México-Toluca, el chófer a cargo —un hombre de 50 años— se retiró del lugar para pedir auxilio a sus compañeros de trabajo, por lo que un representante de la empresa dueña del camión se presentó en el incidente.

De acuerdo con el reporte del conductor, perdió el control de la unidad debido a baches en la vía, resultando en la volcadura completa del transporte sobre su costado izquierdo y la caída del material; el chófer detalló que se dirigía al municipio de Los Reyes en el Estado de México.

Afortunadamente, no existen reportes de personas lesionadas por el accidente bajo el puente La Concordia este martes 25 de agosto, sólo se reportó que el camión sufrió la ruptura del eje trasero tras la volcadura.

Por otra parte, la principal afectación del suceso fue el caos vial ocasionado por el bloqueo de la vía y las labores posteriores de auxilio que implementaron los cuerpos de emergencia para retirar las toneladas de cartón.