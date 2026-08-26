Canaco advierte competencia desigual entre el comercio formal e informal (Moisés Pablo Nava)

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) externó su preocupación por la compentencia en condiciones desiguale que se desarrolla entre empresarios formales y aquellos comerciantes que “evaden impuestos, incumplen regulaciones, comercializan mercancía falsificada o utilizan estructuras diseñadas para ocultar su origen y distribución”.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CANACO CDMX, externó que: “esta realidad erosiona la confianza en el mercado y debilita la capacidad de las empresas que cumplen con la ley para sostener inversión, empleo y competitividad”.

El líder empresarial consideró que la defensa del mercado formal no significa cerrar el comercio ni restringir la competencia, significa garantizar que todos los que participan en la economía, lo hagan bajo reglas claras, con obligaciones equivalentes y con respeto al Estado de derecho.

Al respecto, la Cámara propusó la creación de Mesas de trabajo interinstitucionales que integren a autoridades fiscales, de seguridad, de protección al consumidor y de propiedad intelectual, junto con representantes del sector privado, con la finalidad de coordinar acciones, compartir información y diseñar estrategias que permitan recuperar condiciones de competencia leal.

La finalidad de la propuesta es construir un mecanismo permanente de coordinación entre autoridades y sector privado para mapear, identificar, investigar, contener y desarticular las redes que participan en el comercio ilegal, priorizando los productos, corredores logísticos, puntos de entrada, bodegas, centros de distribución y canales de comercialización con mayor incidencia.