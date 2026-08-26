Estación de Moda Circular: ¿Qué es y cómo funciona sistema para intercambiar tu ropa usada en la Utopía México-Tenochtitlan en CDMX?

Estación de Moda Circular Nueva iniciativa de la CDMX para el trueque de prendas se encuentra en la nueva Utopía México-Tenochtitlan (OBRAS CDMX y Pexels)

Una nueva iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México busca ofrecer una opción accesible para donar y adquirir ropa de segunda mano. Te explicamos cómo funciona.

Estación de Moda Circular: ¿Cómo intercambiar ropa usada de manera gratuita en la CDMX?

Las Utopías de la Ciudad de México, proyecto de restauración urbana iniciado por la actual jefa de gobierno Clara Brugada durante su gestión en la alcaldía Iztapalapa, tienen como objetivo ofrecer actividades y servicios sociales, deportivos, culturales y recreativos de forma accesible.

Recientemente, se inauguró la nueva Utopía México-Tenochtitlan, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. El edificio en el que se encuentra está directamente encima del la estación de Metro Colegio Militar y está dirigido a los habitantes de las colonias adyacentes como lo son Colonia Un hogar para nosotros, Santo Tomás, Agricultura, Anáhuac II sección, Plutarco Elías Calles y Nextitla. Ubicada en un predio de más de 1,300 metros cuadrados, uno de los distintivos de este proyecto es su enfoque en la juventud a través de espacios diseñados para fomentar el tiempo recreativo y el desarrollo de habilidades. Entre estos se encuentra un taller textil, el cual también cuenta con su espacio para el trueque de prendas.

Este funcionará a través de un sistema de puntos. El personal de la estación evaluará las condiciones de tus prendas y determinarán su valor, asignándole un puntaje determinado. Dependiendo de esto, se te entregará una ficha con una cantidad de puntos, la cual luego podrás intercambiar por ropa que tenga ese mismo “precio” en la estación. Los estantes contarán con prendas divididas en secciones y cada uno tendrá un valor determinado para todas las prendas que se encuentren en él. Por ejemplo, si intercambiaste una playera por cuatro puntos y encuentras un pantalón que te agrade en un perchero del mismo valor, puedes llevarte esa pieza de ropa.

El programa está dirigido para todas las edades y se aceptan todo tipo de prendas, incluyendo accesorios como gafas y cinturones. Los únicos requisitos para donar ropa son los siguientes:

Debe encontrarse en buenas condiciones y estar limpia .

. No puede ser ropa interior o trajes de baño por cuestiones de higiene.

La Estación de Moda Circular también cuenta con un módulo de reparación en alianza con el Instituto de la Jueventud (Injuve). En él, podrás encontrar personal capacitado que te ayude a remendar tus prendas para que estas no sean desechadas.

¿Tienes ropa que ya no usas? Dale una segunda vida.



Visita la Estación de Moda Circular en la Utopía México Tenochtitlán e intercambia tus prendas, encuentra nuevas opciones y repáralas para seguir usándolas.



¡Ven y sé parte de la moda circular! pic.twitter.com/IUAcRQ5Hwb — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) August 26, 2026

Para todos los amantes de la ropa de segunda mano —la cual reduce de manera considerable el desperdicio y el consumo innecesario— esta surge como una excelente alternativa económica para darle una segunda vida a la ropa que ya no utilices y obtener algo nuevo en el proceso.