Capturan a dos extorsionadores de comerciante en VC

Detenidos Extorsionadores detenidos. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Brayan “N”, Ángel de Jesús “N”, Jesús Omar “N” y Alan Miguel “N”, cuando presuntamente amenazaron y agredieron a un vendedor de tortas, a quien le exigieron entregar dinero en efectivo para no causarle daño, en la colonia Simón Bolívar, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Todo comenzó tras un reporte de disparos en las calles Damasco y Marcos, por lo que se aproximaron a confirmar la emergencia.

Cuando los policías llegaron al lugar, una mujer y su esposo, dueños de un puesto semifijo de venta de tortas, señalaron a cuatro personas que se encontraban metros adelante, quienes en varias ocasiones les han exigido entregar una suma de dinero en efectivo para evitar daños en su persona o el establecimiento.

En esta ocasión se negaron a entregar el dinero completo, por lo que los extorsionadores comenzaron a agredir físicamente a su esposo y a ella verbalmente, los amenazaron con disparar y, al percatarse de la llegada de la patrulla, trataron de huir del sitio.

Con la descripción física y de vestimenta proporcionadas por los afectados y tras una persecución, los uniformados interceptaron a los posibles responsables en las calles Esterlinas y Damasco, en la misma colonia donde les realizaron una revisión preventiva y les aseguraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo y dinero en efectivo.

Enseguida, los policías detuvieron a los jóvenes de 17, 19, 20 y 24 años de edad y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.