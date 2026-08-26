IECM publica guía para prevenir violencia política contra mujeres en redes sociales





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó la guía Herramientas de autocuidado para prevenir la violencia política contra las mujeres en redes sociales, un documento que reúne recomendaciones para prevenir, identificar y enfrentar agresiones contra mujeres en entornos digitales.

El material aborda la violencia política contra las mujeres en razón de género en redes sociales y señala que este tipo de agresiones puede afectar el ejercicio de los derechos político-electorales y la participación de las mujeres en la vida pública.

Contiene un decálogo de autocuidado digital que recomienda emplear contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos, proteger la información personal y mantener separadas las cuentas privadas de las públicas. También plantea documentar las agresiones, bloquear y denunciar a las personas responsables y recurrir a redes de apoyo e instituciones competentes cuando sea necesario.

La guía incluye además instrucciones para reportar contenidos o perfiles en plataformas como Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads, X, YouTube, TikTok y Telegram.

El IECM también recomienda conservar evidencias de las agresiones, entre ellas capturas de pantalla, enlaces electrónicos y otros elementos que puedan ser utilizados para respaldar una denuncia.

Cabe selalar que la guía forma parte de los materiales que el organismo electoral pone a disposición para la prevención, identificación y atención de la violencia política de género y de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El documento puede consultarse de manera gratuita, junto con el protocolo del IECM y otros materiales especializados, en el micrositio institucional dedicado a la prevención y atención de estas conductas.