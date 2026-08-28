Inauguran Primer Parlamento de Comercio Popular de la CDMX

Diputada Judith Vanegas, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso local

Comerciantes de mercados públicos, tianguis, concentraciones, ferias y vía pública, así como productores del campo, artesanos y representantes de cooperativas, participaron en el Primer Parlamento de Comercio Popular de la Ciudad de México 2026, que busca incorporar sus necesidades y propuestas a la elaboración de políticas públicas y modificaciones al marco jurídico.

El ejercicio fue instalado en el Recinto Legislativo de Donceles; durante las sesiones se abordarán temas como regulación y ordenamiento del espacio público, derecho al trabajo, abasto y distribución de alimentos, desarrollo económico, inclusión social, no discriminación, seguridad y convivencia.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, Judith Vanegas Tapia, encabezó la sesión; durante su discurso, destacó que el parlamento pretende reconocer el papel que tiene el comercio popular en la vida económica y social de la capital y, al mismo tiempo, escuchar a quienes lo ejercen para fortalecer la legislación en la materia.

“Este parlamento tiene un propósito muy sencillo, pero muy importante: escucharles, conocerles y aprender de su experiencia. Queremos que las propuestas que se presenten aquí dejen memoria en este Congreso”, destacó.

Y aseguró que con las propuestas presentadas durante el ejercicio se avanzará en la construcción de una agenda del comercio popular de la Ciudad de México, “con una visión plural y con la participación de quienes todos los días hacen posible esta actividad”.

Y aseguró que para tomar las “mejores decisiones desde las instituciones”, se tiene que empezar por escuchar a quienes conocen la realidad desde su trabajo cotidiano.

“Expresen con libertad sus necesidades, sus preocupaciones y sus propuestas. Nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar y de trabajar con ustedes”, afirmó Judith Vanegas.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, comentó que se trata del primer parlamento de este tipo en el Congreso capitalino y recordó que surgió con la idea de constituir un espacio de reflexión que permita fortalecer esta actividad, a partir de las propuestas de quienes se dedican al comercio popular.

La diputada Diana Sánchez Barrios planteó que el Parlamento representa un cambio en la relación entre las autoridades y los comerciantes, al buscar sustituir una lógica centrada en el control y los operativos por mecanismos de diálogo y construcción de políticas públicas.

“El Congreso de la Ciudad de México concibe este Parlamento como un espacio para desarrollar diálogos, mesas de trabajo, revisión de propuestas normativas y análisis de políticas públicas”, indicó.

El diputado del Partido Verde, Manuel Talayero, destacó que este ejercicio es un verdadero espacio de participación y escucha para las y los comerciantes, reconociendo el esfuerzo que realizan diariamente para sacar adelante a sus familias.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Manola Zabalza Aldama, reconoció al comercio popular como un componente fundamental de la economía capitalina y lo vinculó con la búsqueda de mejores condiciones laborales, derechos económicos y seguridad social.

Las y los legisladores que participaron durante la sesión coincidieron en que los comerciantes son quienes pueden aportar las pautas para que las leyes en la materia tengan eficacia.