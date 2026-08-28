Romina Contreras recibe Premio Alcaldes por sistema de emergencias 24/7 en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026, otorgado por la revista Alcaldes de México, por la implementación del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.El reconocimiento fue entregado por las acciones realizadas por el gobierno municipal para fortalecer la atención de emergencias y mejorar la seguridad de los habitantes de Huixquilucan.

El Sistema Municipal de Emergencias 24/7 busca ofrecer una respuesta más rápida ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población. La estrategia combina herramientas tecnológicas con comunicación directa entre las autoridades y los habitantes. De acuerdo con la información publicada por El Sol de Toluca, el modelo de atención cuenta con una red de más de 320 chats vecinales y atiende a más de 120 mil habitantes.

Estos grupos permiten que los vecinos mantengan comunicación con las autoridades municipales y puedan reportar situaciones que requieren atención. De esta manera, el gobierno busca conocer de manera directa los problemas que se presentan en las diferentes comunidades. El reconocimiento destaca una de las acciones que el municipio ha desarrollado en materia de seguridad y atención ciudadana. La implementación de herramientas tecnológicas ha sido utilizada para facilitar la comunicación entre la población y los cuerpos de emergencia.

El sistema también ha sido reconocido anteriormente por sus resultados. En 2025, el gobierno de Huixquilucan recibió un distintivo por innovación gubernamental local en la categoría de Protección y Seguridad por este mismo modelo. En ese momento, el municipio informó que los tiempos de respuesta ante emergencias habían disminuido de 30 a cinco minutos.

Para el gobierno municipal, contar con una atención permanente permite responder de manera más rápida a las necesidades de los habitantes y fortalecer las acciones de prevención. La estrategia también busca mantener una comunicación constante con los ciudadanos, principalmente mediante los chats vecinales, donde se pueden realizar reportes y solicitar apoyo ante diferentes situaciones.

El reconocimiento obtenido en 2026 coloca nuevamente a Huixquilucan entre los municipios que han implementado prácticas consideradas destacadas en materia de administración pública y seguridad. La presidenta municipal, Romina Contreras, ha señalado en diferentes ocasiones la importancia de utilizar la tecnología para mejorar los servicios públicos y brindar una atención más cercana a los habitantes. El Sistema Municipal de Emergencias 24/7 representa una parte de las acciones que el Ayuntamiento realiza para fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Además de la atención de reportes, la comunicación con los vecinos permite a las autoridades identificar las zonas donde se presentan problemas y organizar acciones para atenderlos. El modelo busca que la población tenga canales de comunicación más directos con las autoridades, evitando que los reportes dependan únicamente de los mecanismos tradicionales de atención.

La entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 reconoce así el trabajo realizado por el municipio de Huixquilucan para utilizar tecnología y participación ciudadana como herramientas de apoyo a la seguridad. Con este reconocimiento, el gobierno municipal refrenda su intención de continuar fortaleciendo los sistemas de atención y respuesta ante emergencias, así como la comunicación con los habitantes.

La administración de Romina Contreras mantiene como uno de sus objetivos mejorar la seguridad y ofrecer servicios públicos con mayor rapidez, utilizando herramientas tecnológicas y la participación de los vecinos. El premio representa un reconocimiento al modelo de atención implementado en Huixquilucan y a los esfuerzos realizados para mantener una respuesta permanente ante las emergencias que se presentan en el municipio.