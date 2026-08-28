EdoMéx prepara regreso a clases para más de 4.2 millones de estudiantes

El Gobierno del Estado de México se declaró listo para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, que comenzará este lunes 31 de agosto, con acciones de capacitación docente, apoyo a la economía de las familias y un operativo de seguridad para las comunidades escolares.

De acuerdo con el gobierno estatal, más de 4.2 millones de estudiantes y 259 mil 595 docentes regresarán a las aulas en 24 mil 972 escuelas de la entidad. Como parte de las acciones para apoyar a las familias mexiquenses, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregará útiles escolares a más de 2.7 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que las alumnas y alumnos de educación básica también contarán con atención médica gratuita mediante el Seguro Escolar. Además, señaló que los Libros de Texto Gratuitos ya fueron distribuidos en las 19 mil 606 escuelas de educación básica del Estado de México.

Las autoridades también prepararon un operativo especial para garantizar la seguridad durante el regreso a las aulas. Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Policía Estatal, informó que a partir de las 6:00 horas del lunes 31 de agosto se desplegarán mil 378 elementos de la Secretaría de Seguridad.

El operativo contará con 413 unidades que serán utilizadas para realizar patrullajes y apoyar en los cortes viales que sean necesarios en las zonas escolares. Como parte de las herramientas de vigilancia, las autoridades estatales también dispondrán de 20 mil cámaras de videovigilancia, operadas mediante los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca y Ecatepec.

A estas acciones se sumarán 25 binomios caninos, que realizarán tareas de inspección y prevención en las periferias de las escuelas, así como 25 binomios equinos que apoyarán en la vigilancia de zonas donde el acceso resulta más complicado. Además de la seguridad, el gobierno estatal informó sobre las acciones realizadas para fortalecer la preparación de las maestras y maestros.

Rita Yáñez Garnica, subsecretaria de Educación Básica, señaló que los docentes participaron en talleres intensivos realizados dentro del Consejo Técnico Escolar y en el Segundo Congreso Internacional de Educación del Estado de México. En este encuentro se generaron espacios para que los profesores pudieran intercambiar experiencias y dialogar con especialistas nacionales e internacionales.

Entre los temas abordados estuvieron el pensamiento crítico, la educación emocional, la inclusión, el bienestar docente, la innovación tecnológica y la inteligencia artificial. De acuerdo con la funcionaria, más de 406 mil docentes asistieron a este encuentro, con el propósito de fortalecer sus herramientas para el trabajo que realizan frente a los grupos escolares.

Las autoridades estatales señalaron que la preparación de los docentes es una parte importante para mejorar las condiciones de aprendizaje de las y los estudiantes. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca que el regreso a clases sea seguro y ordenado para las comunidades escolares. El operativo de seguridad, la entrega de útiles escolares, la distribución de libros gratuitos y la capacitación de docentes forman parte de una estrategia que busca atender diferentes aspectos relacionados con el inicio del nuevo ciclo escolar.

De esta manera, este lunes 31 de agosto millones de estudiantes mexiquenses regresarán a las aulas, acompañados por sus docentes y con el apoyo de las autoridades estatales. El Gobierno del Estado de México reiteró que continuará trabajando para generar condiciones que permitan a estudiantes y maestros iniciar el ciclo escolar 2026-2027 de manera segura y con herramientas que favorezcan el aprendizaje.