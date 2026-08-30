Azucena Cisneros Coss afirma que los habitantes de Ecatepec respaldan la transformación del país

Más de cinco mil personas participaron en la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional realizada en Ecatepec, donde la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, ratificó el respaldo de la población a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al proyecto de la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro, realizado en el deportivo Alfredo del Mazo, en Jardines de Santa Clara, y al que acudieron habitantes del Distrito XIII federal, Cisneros Coss afirmó que Ecatepec está dispuesto a cerrar filas con la mandataria federal para defender la transformación, la soberanía nacional, el agua, la dignidad de los pueblos originarios y la identidad del país.

“Presidenta, cuentas con el pueblo de Ecatepec para defender la transformación, la soberanía nacional, el agua, la dignidad de nuestros pueblos originarios y la grandeza de México”, expresó.

A la asamblea asistieron Sandra Luz Falcón Venegas, exalcaldesa de Texcoco y senadora suplente; Adán Gordo Ramírez, secretario general del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México; Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal de Texcoco, así como los diputados locales Octavio Martínez Vargas y María José Pérez Domínguez, además de militantes y simpatizantes de Morena.

La alcaldesa señaló que desde Ecatepec se suman de manera incondicional a la administración de Sheinbaum y al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mediante acciones enfocadas en mejorar el acceso al agua, la seguridad, las calles, la educación y los espacios públicos.

“Nos sumamos con más agua, con más seguridad, con calles dignas, con educación, con espacios públicos recuperados, con honestidad, resultados y con la fuerza de un pueblo organizado”, afirmó.

Cisneros Coss destacó también el papel de las mujeres en la vida pública del país y mencionó a Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como a figuras históricas como Josefa Ortiz Téllez Girón y Leona Vicario, además de José María Morelos y Miguel Hidalgo.

En materia de soberanía, sostuvo que ésta debe defenderse mediante acciones concretas que garanticen los derechos de la población. Como ejemplo, destacó las acciones emprendidas durante el último año y medio en Ecatepec para ampliar el acceso al agua potable y afirmó que durante décadas el recurso fue utilizado como negocio por grupos corruptos.

“Eso es soberanía: devolverle al pueblo lo que siempre fue suyo. Son derechos, no privilegios ni dádivas”, sostuvo.

La presidenta municipal agregó que la recuperación de espacios públicos, la pavimentación y rehabilitación de calles, avenidas y parques también forman parte de la construcción de soberanía, al considerar que contar con entornos seguros y dignos contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

En materia de seguridad, informó que el municipio ha creado más de 10 mil Comités por la Paz y realizado 8 mil 345 Mesas de Paz Comunitarias, como parte de una estrategia enfocada en la atención de las causas y la construcción de paz desde las comunidades.

Cisneros Coss aseguró que estas acciones buscan fortalecer la relación entre la población y las instituciones de seguridad, bajo el principio de que los cuerpos policiales deben estar al servicio de la ciudadanía.

Finalmente, llamó a mantener la unidad para defender la independencia, las libertades, las raíces y la soberanía nacional.

“Estamos orgullosos de nuestra independencia, de nuestras libertades, de nuestras raíces y de nuestra soberanía. Y que se escuche fuerte y claro: estamos dispuestos a defenderlas cueste lo que cueste”, concluyó.