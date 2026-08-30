



Más de 5 mil personas adultas mayores participaron en la celebración del Día del Adulto Mayor 2026 organizada por la Alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra en la explanada de la demarcación.

El evento incluyó actividades musicales, baile y convivencia. Como parte del programa se realizó un homenaje al cantante Juan Gabriel, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. En el escenario participaron el imitador César Cervantes, los mariachis San Agustín y Libra de Oro, el cantante Michel Williams, así como otros artistas invitados, entre ellos la hija de Chayito Valdez y el intérprete Zalatiel.

Más de 5 mil adultos mayores participaron en celebración en Venustiano Carranza

En la jornada también se ofrecieron alimentos e hidratación a las personas asistentes y se llevó a cabo el tradicional corte de pastel.

Evelyn Parra señaló que la alcaldía mantiene programas y acciones dirigidos a la atención de las personas adultas mayores, entre ellos el apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar.

Venustiano Carranza cuenta actualmente con 70 clubes de adultos mayores, además de la Casa Hogar “Arcelia Nuto de Villamichel” y las Casas del Adulto Mayor “Benito Juárez” e “Ignacio López Tarso”, espacios destinados a brindar actividades, acompañamiento y apoyo en diversos trámites a este sector de la población.