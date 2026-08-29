Gobierno de Texcoco revisa obras prioritarias de drenaje en la colonia Víctor Puebla

El Gobierno de Texcoco realizó un recorrido por la colonia Víctor Puebla para revisar junto con vecinos diferentes proyectos de infraestructura que buscan atender las necesidades de la comunidad, principalmente en materia de drenaje y manejo del agua.

La actividad fue realizada por personal de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, quienes acudieron a la zona para conocer directamente las condiciones del lugar. El recorrido contó con la participación de vecinos de la colonia Víctor Puebla, quienes pudieron conocer y revisar sobre el terreno los proyectos que se tienen contemplados para mejorar la infraestructura de la zona.

Entre las obras que fueron revisadas se encuentra el proyecto para el encajonamiento del canal ubicado en la calle Margarita Morán. Este proyecto fue elaborado por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y forma parte de las acciones que se buscan realizar para mejorar las condiciones de infraestructura relacionadas con el manejo del agua. Durante el recorrido también se revisó el proyecto para dar continuidad al drenaje en la colonia Ampliación Víctor Puebla.

La continuación de esta infraestructura busca atender las necesidades de los habitantes de esta zona y mejorar los servicios relacionados con el drenaje. Las autoridades municipales señalaron que este tipo de recorridos permiten conocer directamente las condiciones de las colonias y escuchar las inquietudes de las personas que viven en ellas.

En lugar de revisar únicamente los proyectos desde una oficina, funcionarios y vecinos acudieron a los puntos donde se realizarían las obras para analizar las necesidades de la comunidad. La administración municipal, encabezada por el presidente Nazario Gutiérrez Martínez, destacó que escuchar a la población es una parte importante para determinar cuáles son las obras que deben atenderse como prioridad.

Los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado son considerados elementos importantes para las familias, debido a que forman parte de las necesidades básicas de cualquier comunidad. Por ello, las autoridades municipales buscan que los proyectos de infraestructura respondan a las condiciones que existen en cada colonia y que las obras puedan realizarse tomando en cuenta las necesidades de los habitantes. El recorrido en Víctor Puebla también permitió que los vecinos expresaran sus puntos de vista sobre los proyectos y las condiciones actuales de la zona.

La participación ciudadana es un elemento que el gobierno municipal busca mantener para establecer comunicación directa con las comunidades. En este sentido, los recorridos permiten que los habitantes tengan un contacto más cercano con las áreas responsables de realizar o supervisar las obras públicas. Las direcciones municipales involucradas continuarán dando seguimiento a los proyectos revisados durante la visita. Uno de los objetivos es avanzar en las acciones relacionadas con el encajonamiento del canal de la calle Margarita Morán y la continuación del drenaje en Ampliación Víctor Puebla.

Las obras de infraestructura hidráulica pueden ser importantes para mejorar las condiciones de las colonias, especialmente cuando existen necesidades relacionadas con la conducción y manejo del agua. El Gobierno de Texcoco señaló que la atención de las necesidades de las comunidades forma parte de sus prioridades y que se continuará trabajando de manera coordinada entre las diferentes áreas municipales.

La administración municipal también destacó la importancia de mantener el diálogo con los habitantes para conocer cuáles son las principales problemáticas de cada colonia. En el caso de Víctor Puebla, las autoridades y vecinos revisaron directamente los proyectos elaborados por la CAEM, con la intención de conocer las condiciones del terreno y considerar las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno de Texcoco busca avanzar en la atención de obras prioritarias y mejorar la infraestructura de las comunidades. La administración municipal reiteró que escuchar a la gente y resolver las necesidades de infraestructura es una de sus prioridades, por lo que continuará realizando recorridos y trabajando con los habitantes para dar seguimiento a los proyectos que requieren atención.

De esta manera, vecinos y autoridades de Texcoco participaron en una revisión conjunta de las obras que se tienen contempladas para la colonia Víctor Puebla y Ampliación Víctor Puebla, principalmente en materia de drenaje y manejo del agua.