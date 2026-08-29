Reunirán a 56 cocineras tradicionales en encuentro gastronómico del Edoméx

El Estado de México realizará el Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra”, donde participarán 56 cocineras tradicionales y representantes de los cinco pueblos originarios de la entidad.

El evento se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Museo Batalla del Monte de las Cruces, ubicado en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. La entrada será gratuita para las personas que quieran conocer y disfrutar de la gastronomía tradicional del Estado de México. El encuentro es organizado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.

El principal objetivo de esta actividad es preservar y dar a conocer las tradiciones relacionadas con la cocina mexiquense, además de reconocer el trabajo de las personas que mantienen estos conocimientos y los transmiten de una generación a otra.

Durante el encuentro estarán presentes representantes de los pueblos originarios Mazahua, Tlahuica, Matlatzinca, Otomí y Nahua, quienes mostrarán parte de sus costumbres y formas tradicionales de preparar los alimentos. Las 56 cocineras tradicionales compartirán con los visitantes diferentes conocimientos relacionados con la preparación de platillos, ingredientes, técnicas y prácticas que forman parte de la identidad cultural del Estado de México.

Uno de los espacios principales será el Pabellón Artesanal, Gastronómico y de Productores, donde se podrán encontrar productos, materias primas, ingredientes, utensilios y artesanías relacionados con la cocina tradicional. Además de ofrecer productos a los visitantes, este pabellón busca apoyar la economía de las comunidades participantes y dar mayor reconocimiento a los productores y artesanos que mantienen vivas estas actividades.

Durante los dos días del encuentro, los asistentes podrán conocer diferentes tipos de cocina que forman parte de la diversidad gastronómica mexiquense. Entre las propuestas se encuentran la cocina prehispánica, indígena, mestiza, lacustre y de autor, con lo que se busca mostrar que la gastronomía del Estado de México cuenta con diferentes influencias y formas de preparación.

El sábado 5 de septiembre se realizará una muestra gastronómica dedicada a los pueblos originarios de la entidad. Los visitantes podrán conocer algunos de los alimentos y prácticas culinarias que forman parte de sus comunidades. Para el domingo 6 de septiembre se contempla la participación de instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el CUI y El Colegio Mexiquense.

El programa también contará con la exposición fotográfica “Hijo del Maíz”, que permitirá a los asistentes conocer diferentes aspectos relacionados con este alimento y su importancia dentro de la cultura mexicana. Otro de los espacios será el corredor de Pueblos Mágicos, donde se ofrecerán productos, artesanías e información turística sobre diferentes regiones del Estado de México.

Como parte de las actividades también se presentará el libro “Cinco saberes tradicionales mexiquenses”, una obra que busca documentar y conservar conocimientos que forman parte del patrimonio cultural de la entidad. Las autoridades señalaron que este encuentro representa una oportunidad para que los conocimientos tradicionales no se pierdan y puedan continuar transmitiéndose entre las nuevas generaciones.

La gastronomía es una parte importante de la cultura de los pueblos, ya que detrás de cada platillo existen ingredientes, técnicas, historias y costumbres que han sido conservadas durante muchos años. Por ello, la participación de las cocineras tradicionales y de los pueblos originarios permitirá acercar estos conocimientos a un mayor número de personas.

El Gobierno del Estado de México destacó que también se busca apoyar a las comunidades y productores mediante la promoción de sus productos y artesanías. El Primer Encuentro Gastronómico Mexiquense “Saberes y Sabores de mi Tierra” tendrá entrada gratuita y se realizará durante dos días en La Marquesa.

Las autoridades invitaron a la población a participar en las actividades y conocer la riqueza gastronómica y cultural de las diferentes regiones del Estado de México. Los horarios y el programa completo podrán consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México.