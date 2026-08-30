Maratón CDMX reúne a 30 mil corredores y tiene nuevos campeones Cientos de corredores dieron arranque al XLIII Maratón CDMX 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Las calles de la capital mexicana se llenaron este domingo de corredores y aficionados durante la edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México Telcel, una competencia de 42.195 kilómetros que reunió a cerca de 30 mil participantes.

El peruano Cristhian Pacheco se proclamó campeón de la rama varonil con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. El atleta se mantuvo en el grupo de punta durante buena parte de la carrera y tomó el control alrededor del kilómetro 30 para encaminarse hacia la victoria.

El segundo lugar fue para el etíope Anbesa Lencho Tefaye, con 2:11:25, mientras que su compatriota Balew Yihunie Derseh terminó tercero con 2:11:58. El récord de la prueba, de 2:08:23, no fue superado.

En la rama femenil, la victoria correspondió a la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn, quien cruzó la meta en el Zócalo capitalino con un registro de 2:29:30.

La carrera comenzó en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y terminó en la Plaza de la Constitución, atravesando algunos de los sitios más emblemáticos de la capital, entre ellos Insurgentes, Condesa, Chapultepec, Paseo de la Reforma, Polanco y el Centro Histórico.

Además de la competencia élite, el maratón provocó importantes afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo especial con 1,200 policías y 455 elementos de tránsito, además de vehículos, ambulancias y personal de emergencia.

En las categorías de silla de ruedas también hubo triunfos mexicanos: Brenda Osnaya Álvarez ganó la rama femenil, mientras que Gonzalo Valdovinos González se impuso en la varonil.

El primer lugar de las categorías absolutas recibió un premio de 50 mil dólares y un reloj Garmin. El bono adicional de 550 mil pesos destinado a quienes rompieran el récord histórico de la competencia quedó desierto.

Con la llegada de los últimos corredores al Zócalo, la edición 2026 del Maratón de la Ciudad de México cerró la jornada.