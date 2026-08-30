Desplegarán 15 mil policías por regreso a clases en CDMX

Operativo "Regreso a clases 2025" Foto: Cortesía





La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará 15 mil policías este lunes 31 de agosto, con motivo del regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 en planteles públicos y privados de educación preescolar, primaria y secundaria.

El dispositivo de prevención, seguridad y vialidad comenzará a las 06:00 horas y contempla la participación de elementos de la Policía Sectorial, Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar (PA), Subsecretaría de Control de Tránsito y Unidad de Seguridad Escolar.

El personal estará respaldado por mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). También se prevé el apoyo de un helicóptero del agrupamiento Cóndores para realizar sobrevuelos de vigilancia y prevención.

Las autoridades señalaron que se realizarán patrullajes en las rutas de transporte público que conducen a los planteles escolares, así como en Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Como parte del operativo, elementos de tránsito orientarán a los automovilistas y vigilarán las inmediaciones de las escuelas para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos, pasos peatonales, doble o triple fila y zonas escolares restringidas.

La SSC también recomendó a la población anticipar sus tiempos de traslado, respetar la preferencia peatonal, atender las señales de tránsito y reducir la velocidad en las zonas escolares.

El regreso a clases contempla también la reincorporación de personal docente y trabajadores administrativos de las escuelas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.