Congreso de CDMX pide frenar eventos que difundan discursos de odio y neonazismo

Piden frenar eventos que difundan discursos de odio y neonazismo

El Congreso de la Ciudad de México llamó a las autoridades capitalinas a reforzar la vigilancia para impedir la realización de eventos musicales, culturales o de cualquier otro tipo que promuevan discursos vinculados con el neonazismo, supremacismo, segregación y discriminación.

El exhorto, propuesto por la diputada de Morena Ana Luisa Buendía, está dirigido a la Secretaría de Cultura capitalina, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y a las 16 alcaldías.

La propuesta plantea que dichas autoridades implementen mecanismos conjuntos de vigilancia, supervisión y prevención, particularmente en salones y recintos privados, con el propósito de evitar que inmuebles sean utilizados para realizar eventos bajo engaños o que tengan como finalidad promover discursos de odio.

Desde tribuna, la morenista advirtió sobre los riesgos de normalizar símbolos e ideologías asociadas con el odio y la discriminación, particularmente entre las personas jóvenes.

La legisladora recordó como antecedente un concierto clandestino de corte neonazi realizado en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, al que acudieron más de 300 jóvenes y finalmente el inmueble donde se realizó el evento fue clausurado por las autoridades capitalinas.

Buendía García señaló que, si bien la libertad de expresión constituye un derecho fundamental, ésta no debe utilizarse para justificar actos que inciten a la discriminación, hostilidad o violencia.

Además de las acciones de vigilancia, el punto de acuerdo solicita al Copred y a la Secretaría de Cultura realizar campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes y familias sobre los riesgos de normalizar ideologías relacionadas con el supremacismo y la discriminación a través de la música, el arte y otros espacios culturales.

La diputada sostuvo que la Ciudad de México debe mantener una postura de rechazo frente a expresiones de odio y proteger su carácter plural y de respeto a los derechos humanos.