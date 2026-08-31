Brugada anuncia Auxilio Escolar para secundarias y preparatorias públicas de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el programa Auxilio Escolar se implementará en todas las secundarias y preparatorias públicas de la capital que operan en el turno vespertino, con el objetivo de reforzar la seguridad de la comunidad estudiantil durante el ciclo escolar 2026-2027.

El anuncio se realizó este lunes durante La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del inicio del nuevo ciclo escolar.

Brugada explicó que la estrategia busca fortalecer las condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y familias, especialmente durante los horarios de salida de los planteles educativos.

Auxilio Escolar reforzará la seguridad en escuelas de CDMX

La mandataria capitalina precisó que el programa se aplicará en todas las secundarias y preparatorias públicas de la Ciudad de México que imparten clases en el turno vespertino.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno capitalino para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la comunidad escolar durante el regreso a clases.

Más de 15 mil policías participan en operativo por regreso a clases

Como parte del operativo de inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó más de 15 mil elementos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los efectivos realizan labores de vigilancia en escuelas, cruces viales, calles y zonas de transporte público, con el propósito de agilizar la movilidad, prevenir incidentes y brindar mayor seguridad a estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo durante las actividades escolares.

El programa forma parte de las acciones anunciadas por la administración capitalina para atender las condiciones de seguridad y bienestar de estudiantes durante el nuevo ciclo escolar.