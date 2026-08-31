Y tras la crisis... UNAM inicia ciclo escolar 2026-2027 con más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso

UNAM suspende inscripciones | Detienen el proceso de inscripción de primer ingreso mientras revisa resultados del examen. (Isabel Mateos Hinojosa)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el ciclo escolar 2026-2027 con la incorporación de más de 85 mil estudiantes de nuevo ingreso en los niveles de bachillerato y licenciatura, quienes se integran a una de las instituciones de educación superior más importantes del país.

Con motivo del arranque del nuevo periodo académico, el rector Leonardo Lomelí Vanegas dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil, en el que destacó la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece la Universidad y asumir con responsabilidad los desafíos de esta nueva etapa de formación.

El rector subrayó que el inicio del ciclo escolar se desarrolla en un contexto marcado por los avances científicos, tecnológicos y la creciente presencia de herramientas digitales en la educación.

La Máxima Casa de Estudios pasó por un proceso de turbulencia durante el período vacacional, luego de que se hallaron trampas e irregularidades en el examen de admisión de licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

Rector de la UNAM llama a fortalecer el pensamiento crítico

Lomelí Vanegas exhortó a las y los estudiantes a utilizar las herramientas digitales como un complemento de su aprendizaje, sin que estas sustituyan el análisis, la creatividad ni el esfuerzo académico.

Asimismo, recordó que la UNAM cuenta con una amplia red de docentes y tutores, además de programas de orientación y servicios de apoyo emocional para acompañar a la comunidad estudiantil durante su trayectoria universitaria.

El rector también señaló que las instituciones deben revisar sus decisiones, aprender de la experiencia y rendir cuentas, al destacar la importancia de la integridad, la congruencia y la transparencia como principios de la vida universitaria.

La UNAM celebra el inicio del ciclo escolar en un año histórico

El arranque del ciclo escolar 2026-2027 coincide con el 475 aniversario de la expedición de la Real Cédula de 1551, documento relacionado con el origen de la primera universidad del país.

En ese contexto, Leonardo Lomelí destacó que las nuevas generaciones se incorporan a una institución con una historia de casi cinco siglos y una amplia tradición en la formación académica, la investigación y la difusión de la cultura.

Finalmente, hizo un llamado a las y los estudiantes a respetar las diferencias y rechazar cualquier forma de violencia o discriminación, con el propósito de contribuir a mantener espacios universitarios seguros, incluyentes y saludables para toda la comunidad universitaria.