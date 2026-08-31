Reporte de tránsito y Metro CDMX, lunes 31 de agosto actualizado: ¿Cómo están las calles y el transporte en el regreso a clases?

El temido “Regreso a clases” finalmente llegó. Este lunes 31 de agosto, millones de estudiantes estarán regresando a las aulas, provocando una intensa carga vehicular de nueva cuenta durante las primeras horas del día de hoy. Te decimos cuáles son las avenidas con mayor congestionamiento y cómo va el avance del Metro de la Ciudad de México en tiempo real.
¿Cómo va el metro hoy en el Regreso a Clases?
El Sistema de Transporte Colectivo Metro reporta este lunes alta afluencia en las Líneas 3 y A, con envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda y agilización de la circulación de trenes. Se pide a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y descender del vagón antes de ingresar para facilitar el flujo
Las estaciones y líneas de alta demanda habitual (según datos recientes de afluencia diaria y anual del STC y SEMOVI) suelen concentrar la saturación en horas pico, lo que genera tiempos de espera mayores y trenes más lentos por la carga de usuarios:
- Línea 3: Alta afluencia reportada hoy. Estaciones típicas de mayor concurrencia incluyen Indios Verdes y Universidad (entre las de mayor afluencia del sistema en registros recientes).
- Línea A: Alta afluencia confirmada este lunes. Terminales y estaciones como La Paz, Santa Marta y Tepalcates suelen registrar volúmenes elevados.
¿Cómo va el tráfico hoy lunes 31 de agosto?
Según los reportes matutinos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, varias arterias principales presentan tránsito abundante o carga vehicular:
Circuito Interior: Tránsito abundante desde Calzada Ignacio Zaragoza hasta Eje 1 Norte. Se implementa el modo reversible de La Raza a Leibnitz (de 6:30 a 9:00 horas) para mejorar el flujo, y por la tarde de Marina Nacional a La Raza (17:00 a 20:00 horas).
- Avenida Chapultepec: Tránsito abundante de Eje 3 Poniente hasta Avenida Cuauhtémoc.
- Paseo de la Reforma: Carga constante en tramos como de Avenida Insurgentes hacia Bucareli. En horas previas se registraron cierres intermitentes en carriles centrales por manifestaciones.
- Avenida Sur 122 y zona oriente: Reducción de carriles por obras desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya (hacia el sur), con carril reversible en sentido contrario.
- Cierre de Calzada Minas de Arena desde Sur 122 hasta Avenida de las Torres (solo tránsito local entre 4ª cerrada de Acueducto y Avenida de las Torres).
En Avenida de las Torres se habilita carril reversible desde Río Tacubaya hasta Calle 2. También se reporta afectación en Vía Tapo por cierre de carriles centrales (alternativa sugerida: Periférico Calle 7).