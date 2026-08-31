Capacitan a 150 PDI para fortalecer su intervención en audiencias e indagatorias

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro (Traslado de Christian Von Roehrich al búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/Galo Cañas Rodríguez)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), capacitó a 150 agentes de la Policía de Investigación (PDI) para intervenir en interrogatorios y contrainterrogatorios, con el objetivo de fortalecer su preparación para explicar y sustentar ante los tribunales el trabajo que realizan durante una investigación.

La institución argumentó que con esta capacitación, la Fiscalía afianza las capacidades de la PDI para que los resultados de su labor de investigación puedan exponerse con claridad y solidez ante los tribunales y contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas.

El curso tuvo una duración de 15 horas distribuidas en cinco sesiones realizadas del 24 al 28 de agosto en el auditorio Maestro Carlos Franco Sodi. Mediante contenidos teóricos y ejercicios prácticos, las y los participantes desarrollaron herramientas para exponer con claridad y precisión su intervención en las investigaciones, así como responder preguntas durante interrogatorios y contrainterrogatorios en audiencia, con apego al marco legal y al debido proceso.

Durante la clausura, el titular del IFPES, Jorge Gómez Carreño, señaló que la capacitación continua forma parte de las acciones previstas en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, impulsado por la fiscal general Bertha Alcalde Luján para fortalecer las capacidades institucionales.

“Hoy concluimos un proceso de formación que responde a una necesidad muy concreta de nuestra institución: fortalecer la preparación del personal policial para el trabajo que realiza durante una investigación, de manera que sus actuaciones puedan explicarse y sostenerse con claridad, precisión y consistencia”, puntualizó.

El curso incluyó bases conceptuales y jurisprudenciales, así como módulos especializados sobre el marco constitucional y legal de la investigación policial, la defensa técnica del informe policial, las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en audiencia y los simulacros de testimonio y litigación oral.