IECM presenta estadística del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, con información sobre participación electoral, resultados y su distribución territorial en la capital del país.

La sistematización de la información generada durante los procesos electorales permite identificar patrones relacionados con la participación ciudadana, las preferencias políticas y el comportamiento electoral en distintos territorios, según señaló la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño.

Los datos producidos durante una elección incluyen información sobre votación, abstencionismo y niveles de participación, así como variables relacionadas con territorio, género y edad, lo que permite su consulta y análisis por parte de instituciones, partidos políticos, ciudadanía y comunidad académica.

La directora general de FLACSO México, Gisela Zaremberg, mencionó la colaboración entre la institución académica y el IECM para el desarrollo y análisis de información relacionada con los procesos electorales. Señaló que los sistemas de consulta estadística pueden ser utilizados para actividades de investigación, docencia y análisis especializado.

Además, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz explicó que la sistematización estadística facilita el acceso a grandes volúmenes de información y permite presentar los datos mediante herramientas como gráficas y otros recursos de consulta.

Durante el encuentro, Rodrigo Salazar Elena, profesor-investigador de FLACSO México, dijo que la información disponible permite realizar análisis territoriales más detallados sobre la participación electoral. Mencionó que el estudio por sección electoral puede ayudar a identificar las zonas con menores niveles de participación y aportar elementos para el diseño de estrategias orientadas a atender ese fenómeno.

Ninfa Elizabeth Hernández Trejo, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, planteó que el análisis de las estadísticas electorales permite estudiar distintos aspectos de la participación ciudadana, entre ellos quiénes participaron, dónde lo hicieron y qué tendencias pueden identificarse a partir de los resultados.

Cabe mencionar que la presentación de la Estadística del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 forma parte del programa institucional Así participa la Ciudad de México, mediante el cual el IECM difunde información relacionada con los procesos democráticos y los mecanismos de participación en la capital del país.