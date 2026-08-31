Cae integrante de banda que cambia tarjetas de adultos mayores en cajeros

Detenido Ladrón a cuentahabiente. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un integrante de un grupo delictivo que se dedica al robo de cuentahabientes, el cual que opera en diversas zonas del Estado de México y de la Ciudad de México, principalmente de adultos mayores a quienes cambia o arrebata sus tarjetas bancarias en las zonas de cajeros automáticos.

Tras las indagatorias, se supo que este sujeto está relacionado con el asalto a un cuentahabiente de una sucursal bancaria ubicada en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, hecho ocurrido el pasado 20 de agosto del presente año.

Este sujeto que portaba dosis y bolsas de narcóticos durante su detención.

En la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, en el cruce de la avenida Oceanía y la calle Tahel, un hombre que se encontraba a bordo de un vehículo color blanco, sin placas de circulación con permiso provisional emitido en el Estado de México y al que se le daba seguimiento por una carpeta de investigación por robo, manipulaba pequeños envoltorios como los utilizados para comercializar droga.

Los policías le solicitaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron 78 bolsitas de plástico transparente con marihuana, 47 envoltorios de papel color blanco con una sustancia sólida en piedra, una mochila color negro tipo cangurera, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los policías detuvieron al hombre de 32 años de edad y junto con la posible droga y el vehículo asegurados, lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público.