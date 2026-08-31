Realizan Mesa de Paz en San Agustín, Ecatepec

Mesa de Paz Comunitario en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, informó que llevaron a cabo una Mesa de Paz Comunitaria en San Agustín Primera Sección, a fin de escuchar las inquietudes de los habitantes y necesidades relacionadas con la seguridad en esta zona del municipio.

Dentro de la jornada, Cisneros Coss y la población intercambiaron puntos de vista acerca de las condiciones de seguridad de la comunidad y las acciones que pueden poner en marcha para fortalecer la tranquilidad de quienes viven en el sector.

La alcaldesa mencionó que este tipo de encuentros se basan en la proximidad con la ciudadanía y la atención a las causas que generan problemáticas sociales y de seguridad.

Asimismo, apuntó que la importancia de mantener la coordinación del trabajo entre los tres órdenes de gobierno para atender las demandas de la población y consolidar las acciones encaminadas a preservar la paz en las comunidades.

Las autoridades municipales subrayaron que las Mesas de Paz Comunitaria tienen el objetivo de entablar un diálogo directo con los habitantes, conocer las situaciones que enfrentan en sus colonias y establecer mecanismos de atención conjunta.