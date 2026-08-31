Guardia Municipal recupera camioneta robada en Naucalpan

Guardia Municipal de Naucalpan

Elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan recuperaron una camioneta que había sido despojada a su propietario, luego de un operativo coordinado con la Policía del Estado de México y la Policía de la Ciudad de México.

De acuerdo con el gobierno municipal, durante un recorrido de vigilancia, los agentes atendieron el aviso sobre el robo de una camioneta y empezaron las labores para localizarla.

Con apoyo de la coordinación interinstitucional, el vehículo fue ubicado en la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Una vez localizado el automóvil, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para asegurar el vehículo. Luego, la camioneta fue recuperada y entregada a su propietario conforme a los procedimientos establecidos.

La Guardia Municipal subrayó que la localización del automóvil fue posible a la colaboración entre las corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, lo que dio seguimiento al reporte e identificar el vehículo fuera del municipio.

El gobierno municipal reiteró que este tipo de acciones comprenden las labores de vigilancia y atención a reportes ciudadanos, así como de la coordinación con autoridades estatales y de la Ciudad de México para afianzar las tareas de seguridad.