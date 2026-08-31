Inician reordenamiento vial en El Pedregal y Las Canteras en Huixquilucan

Reordenamiento vial en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, informó sobre el inicio del proceso de reordenamiento vial en las comunidades de El Pedregal y Las Canteras, con el objetivo de retirar vehículos que permanecían abandonados durante largos periodos sobre la carretera Río Hondo-La Marquesa.

Contreras señaló que estas actividades buscan liberar espacios ocupados de forma permanente por vehículos y contribuir en la mejora de la circulación en ambos sentidos de esta vialidad.

Por medio de redes sociales, la alcaldesa dio a conocer el inicio de las labores de vialidad y destacó que el reordenamiento permitirá contar con una vía más despejada para quienes transitan por esta zona del municipio.

La carretera Río Hondo-La Marquesa es una de las vialidades que conecta diversas comunidades de Huixquilucan y registra circulación en ambos sentidos.

El gobierno municipal indicó que el retiro de los vehículos abandonados integra en la iniciativa del reordenamiento vial implementadas en la zona, con la finalidad de facilitar el tránsito vehicular y mejorar las condiciones de movilidad para habitantes y automovilistas.

Contreras afirmó que los trabajos iniciaron este lunes en El Pedregal y Las Canteras y que su objetivo principal es recuperar el espacio vial que continuaba ocupado por vehículos abandonados o estacionados durante periodos prolongados.