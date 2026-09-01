Detienen a 5 narcomenudistas, secuestradores y ladrones en GAM, Iztapalapa y ÁO

Detenidos Roberto Gael "N", Rafael Jair "N", Jorge Alberto "N", Israel "N" y Édgar Israel "N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía capitalina ejecutaron cinco órdenes de Aprehensión, cuatro de ellas en reclusión, por los delitos de secuestro, contra la salud y robo Agravado.

Se trata de Roberto Gael “N”, quien fue aprehendido por Secuestro exprés por un hecho ocurrido en 2025; Rafael Jair “N” fue detenido por el mismo delito; Jorge Alberto “N” e Israel “N” por delitos contra la salud; y Édgar Israel “N” por robo agravado.

Resultado de estas acciones, en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, localizado en la alcaldía Iztapalapa, los uniformados le hicieron saber a dos hombres, la orden de Aprehensión que hay en su contra; uno de ellos, de 24 años de edad, por el delito de secuestro exprés agravado.

El segundo de 47 años de edad por robo agravado, quien cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en los 2007 y 2025.

Asimismo, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, los oficiales detuvieron y notificaron del mandamiento judicial a dos hombres de 21 y 37 años de edad, en seguimiento a las carpetas de investigación por secuestro exprés y delitos contra la salud, respectivamente.

El segundo detenido tiene seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2019 y el 2026 por los delitos de homicidio calificado, robo calificado, delitos contra la salud, y robo y homicidio en grado de tentativa.

Por último, en calles de la colonia Carlos A. Madrazo, de la alcaldía Álvaro Obregón, en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud, el personal de la SSC detuvo un sujeto de 40 años de edad y lo enteró de la orden de aprehensión en su contra para ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México.