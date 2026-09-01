GAM renueva Deportivo Campos Revolución en Cuautepec

El Deportivo Campos Revolución, ubicado en Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue reabierto tras una intervención que incluyó la rehabilitación de su cancha principal y la incorporación de nuevos espacios deportivos y recreativos.
El alcalde Janecarlo Lozano encabezó la entrega del inmueble, cuya cancha profesional recibió pasto sintético, nuevas porterías y redes. Como parte de los trabajos también se habilitó una cancha de futbol rápido con superficie sintética, una cancha de basquetbol y dos juegos infantiles de gran tamaño.
La renovación incluyó además mejoras al enrejado perimetral, la instalación de 40 luminarias y trabajos de pintura en distintas áreas del complejo.
La alcaldía informó que más de 10 mil vecinos acudieron a la reapertura, en la que se realizó un partido entre exjugadores del América y Cruz Azul.
Por el conjunto americanista participaron Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Rubens Sambueza, Reinaldo Navia y Paul Aguilar, mientras que por Cruz Azul jugaron Christian “Chaco” Giménez, Fausto Pinto, Rogelio Chávez, Gerardo “Jerry” Flores y Javier “Chuletita” Orozco.
El encuentro terminó con un empate 5-5 y formó parte de las actividades realizadas para inaugurar las instalaciones rehabilitadas.
Janecarlo Lozano señaló que la recuperación del deportivo busca generar espacios públicos seguros y funcionales para niñas, niños y jóvenes, además de promover la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.
“Un deportivo es mucho más que una cancha: es un lugar donde nuestras niñas, niños y jóvenes encuentran disciplina, comunidad y oportunidades”, afirmó el alcalde.
La intervención del Campos Revolución se suma a las acciones de la administración local orientadas a la recuperación de espacios deportivos y recreativos en Gustavo A. Madero. Según lo expuesto por la alcaldía, el objetivo es ampliar las alternativas para que la población pueda realizar actividades físicas y de convivencia en instalaciones renovadas.
La reapertura del deportivo permitió también recuperar para actividades comunitarias un espacio considerado como uno de los principales puntos de encuentro de la zona de Cuautepec.