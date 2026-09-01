Metro refuerza vigilancia contra ingreso de pirotecnia durante fiestas patrias





El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha el operativo “Cero Pirotecnia”, mediante el cual reforzará la vigilancia en las estaciones de la Red para prevenir el ingreso, traslado y comercialización de artículos pirotécnicos durante las celebraciones de septiembre.

El dispositivo permanecerá activo hasta el 16 de septiembre y contempla una mayor presencia de personal de vigilancia y elementos policiales en los accesos de las estaciones durante el horario de servicio.

Siete estaciones fueron consideradas prioritarias por el organismo: Candelaria, de las líneas 1 y 4; Merced, de la Línea 1; Pino Suárez, de las líneas 1 y 2; Balderas, de las líneas 1 y 3; Hidalgo, de las líneas 2 y 3; Indios Verdes, de la Línea 3, y Jamaica, de las líneas 4 y 9.

Metro refuerza vigilancia contra ingreso de pirotecnia durante fiestas patrias

También habrá recorridos en trenes

Como parte del operativo, elementos de los grupos Fuerza de Reacción y Estratégicos realizarán recorridos en trenes, pasillos y zonas de distribución para detectar y evitar el traslado o la venta de pirotecnia dentro de las instalaciones.

El dispositivo contará además con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyo Agrupamiento Fuerza de Tarea colaborará en la recolección y destino final de los artículos pirotécnicos que sean asegurados.

El sistema de videovigilancia del Metro también será utilizado para monitorear de manera permanente los accesos en los que se registre una mayor incidencia de intentos de ingreso con este tipo de materiales.

Cuando una persona sea detectada transportando o comercializando pirotecnia, el personal dará aviso al Puesto Central de Monitoreo (PCM), que notificará al área jurídica del organismo para determinar las acciones correspondientes respecto de la persona involucrada y del material asegurado.

La Coordinación de Gestión Integral de Riesgos será responsable de retirar la pirotecnia decomisada en las estaciones y entregarla a la SSC para su manejo.

El Metro señaló que el uso o traslado de estos materiales representa un riesgo para las personas usuarias, debido a que pueden ocasionar lesiones, incendios, daños a las instalaciones y afectaciones al servicio.

Por ello, el organismo pidió a los usuarios abstenerse de ingresar, transportar o comercializar cualquier tipo de artículo pirotécnico dentro de la Red.