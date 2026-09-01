Gobierno CDMX entrega al Congreso Segundo Informe de Gobierno





El Gobierno de la Ciudad de México entregó al Congreso capitalino el Segundo Informe de Gobierno de la administración encabezada por Clara Brugada Molina, documento que reúne las principales acciones, programas, obras y ejercicio de recursos públicos realizados durante el último periodo.

El secretario de Gobierno, César Cravioto acudió a la sede del Legislativo local para entregar formalmente el informe a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. El paquete está integrado por cuatro documentos: el informe general, un resumen ejecutivo, un anexo estadístico y un informe específico sobre las alcaldías.

El contenido está organizado en siete ejes de gobierno que abarcan bienestar y derechos, seguridad, desarrollo económico, obras y vivienda, sustentabilidad y movilidad, cultura y turismo, así como gobernabilidad democrática y gobierno digital.

Los principales resultados expuestos por Cravioto fueron la realización de más de 3 mil obras en el espacio público, además de 13 mil viviendas nuevas incluidas y en construcción, 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda y la intervención de 4 mil unidades habitacionales.

En materia de infraestructura urbana, el informe señala que durante el periodo se realizaron 450 kilómetros de repavimentación, con una inversión de 4 mil millones de pesos.

También se reportan 200 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, equivalentes a 600 kilómetros intervenidos, con más de 200 mil luminarias instaladas y una inversión cercana a 3 mil millones de pesos.

El gobierno capitalino también informó sobre 643 obras y acciones relacionadas con agua y drenaje, para las cuales se destinaron más de 7 mil millones de pesos.

El secretario de Gobierno dijo que estas intervenciones contribuyeron a reducir las afectaciones en viviendas pese al incremento de las lluvias registrado durante este año.

En movilidad, el documento reporta el impulso de 140 kilómetros de electromovilidad mediante proyectos relacionados con Metrobús, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero. Asimismo, se destacó la intervención de 777 escuelas públicas, con beneficio para más de 200 mil estudiantes, además de la construcción o renovación de 316 canchas de futbol.

Otro de los programas señalados fue el de las Utopías. Según el balance presentado ante el Congreso, ocho de estos espacios ya fueron entregados, cuatro más estaban previstos para inaugurarse en los días siguientes y otros 18 permanecían en proceso de construcción. También se destacó el Jardín Flotante Tlallipan, que, de acuerdo con el gobierno capitalino, ha recibido alrededor de medio millón de visitantes.

Cravioto sostuvo que el informe constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas y llamó a las y los legisladores a revisar, analizar y debatir los resultados de la administración.

Como parte del proceso de rendición de cuentas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudirá al Congreso de la Ciudad de México el próximo 14 de octubre para presentar su informe y dialogar con las y los diputados. Posteriormente, integrantes de su gabinete comparecerán ante el Legislativo como parte de la glosa del documento.