Multihomicidio en Atizapán: ¿quiénes son los detenidos por asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

Dos personas ya fueron detenidas tras el miltihomicidio en Atizapan Foto: SSC

Luego de que se diera a conocer la noticia del multihomicidio en un penthouse en Atizapán, las autoridades mexiquenses ya confirmaron la detención de dos hombres señalados como probables participantes en el asesinato de cuatro personas, entre las que se encuentra Jonathan “Honas” Meléndez, músico e integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la policía municipal recibió el reporte del hallazgo alrededor de las 23:50 horas de este martes en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Bosque Esmeralda.

En el inmueble fueron localizadas cuatro personas sin vida. Entre ellas se encontraba Jonathan “Honas” Meléndez, quien era productor musical y compositor en la banda Camilo Séptimo, así como su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo.

También fueron encontradas sin vida la hija de ambos, de apenas tres años, y una mujer de 21 años. Asimismo, se encontró con vida un menor de seis años, quien, según el comunicado oficial, fue localizado sin signos de violencia.

¿Quiénes fueron detenidos por el multihomicidio?

Como resultado de las primeras investigaciones, autoridades del Estado de México identificaron la probable participación de dos hombres.

Uno de ellos es Diego Sebastián “N”, a quien la Fiscalía identifica como socio de J.S.M.O. y señala como probable autor del homicidio múltiple. De acuerdo con las declaraciones del acusado, Jonathan le iba a prestar 300 mil pesos. Sin embargo, luego de una acalorada discusión abrió fuego contra el músico y después contra la familia.

Previamente había sido detenido Gerardo “N”, quien también es investigado por su probable intervención en los mismos hechos. Se sabe que este llevó a Diego “N” hasta el domicilio de Jonathan “Honas” Meléndez y, luego del multihomicidio, ayudó a escapar al asesino.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Fiscalía mexiquense con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La situación jurídica de los detenidos se determinará en las próximas horas en tanto las investigaciones avancen.