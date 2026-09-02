Horror en Zona Esmeralda: ¿quién es Jonathan “Honas” Meléndez, el músico asesinado junto a su esposa y bebé?

Jonathan “Honas” Meléndez sería la víctima del multihomicidio en Atizapan Fotos: vía redes sociales/ C4 Jiménez

La violencia volvió a sacudir a Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de un Pent House.

Entre las presuntas víctimas estaría un integrante de la agrupación mexicana Camilo Séptimo, así como otros miembros de su familia, incluido un menor de tres años y una trabajadora doméstica.

¿Qué pasó en Zona Esmeralda, Atizapán?

De acuerdo con la información previa, tres integrantes de una familia y una trabajadora doméstica fueron encontrados sin vida dentro de un departamento ubicado en la zona de Atizapán de Zaragoza.

Las víctimas habrían sido atacadas con arma de fuego.

Las investigaciones señalan que la víctima es el tecladista de la banda Camilo Séptimo junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica durante un ataque armado en Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y ejecutó a las cuatro víctimas. No obstante dejaron vivo a un niño de 5 años.

¿Un integrante de Camilo Séptimo está entre las víctimas?

Una de las líneas que ha atraído la atención mediática de este casi es que una de las personas asesinadas sería integrante de la banda de indie mexicana Camilo Séptimo.

No obstante, la identidad del músico aún no ha sido confirmada. En este sentido la FGJEM ya está llevando a cabo las primeras indagatorias para establecer el móvil del miltihimicidio.

¿Quién es Jonathan “Honas” Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como “Honas” Meléndez, es un músico, tecladista, compositor y productor mexicano, reconocido principalmente por ser uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo. La agrupación nació en la Ciudad de México en 2013 y está integrada por Meléndez, Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

Dentro de Camilo Séptimo, Honas está a cargo de los teclados y sintetizadores. También participó como compositor y productor en distintas canciones del grupo. En trabajos recientes, como MAPAS II, aparece acreditado como productor y compositor en temas como “Cierro los Ojos”, “Órbita”, “Abril” y “Minutos”.