Cae “El Loco Bryan”, sobrino de “El Betito” de “La Unión Tepito

Detenidos Integrantes de "La Unión Tepito" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Bryan López Maldonado alias “Loco Bryan” sobrino de uno de los líderes de dicho grupo conocido como “El Betito”, criminal que actualmente está preso.

También fue detenido Rafael Abascal Zamora alias “El Macaco”, vinculados a la venta y distribución de droga, así como el cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban vigilancias fijas y móviles en la colonia Guerrero en seguimiento a las indagatorias para la desarticulación de células delictivas, cuando se percataron que en la esquina del Eje 1 Norte Guerrero y la calle Héroes, dos hombres manipulaban una pistola.

Cuando se aproximaron a los sujetos, al notar su presencia, intentaron emprender la huida, pero fueron interceptados sobre la misma calle, donde les realizaron una revisión de seguridad.

A estos sujetos les aseguraron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, de la cual no pudieron comprobar la legal posesión, así como 98 bolsitas traslúcidas con metanfetamina, 95 envoltorios de plástico con cocaína en piedra, un teléfono celular y dinero en efectivo.

“El Betito” en reclusión

“El Betito” cumple una condena de 43 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa en agravio de dos personas, ocurridos en marzo de 2015.

Betito, junto con otras personas dispararon en contra de tres hombres, en el exterior de un bar ubicado en la calle Mecánicos de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

En la agresión, una persona murió por lesiones en el tórax y en la cabeza, mientras que las otras dos víctimas resultaron con heridas, clasificadas como aquellas que ponen en riesgo la vida.