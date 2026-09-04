Mercados de GAM tendrán conexión con la Central de Abasto a través de una plataforma digital

Mercados de la GAM

Los 54 mercados públicos de Gustavo A. Madero tendrán acceso a una plataforma digital que los vinculará directamente con proveedores de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), como parte de un convenio firmado entre la alcaldía y el organismo.

El alcalde Janecarlo Lozano de la GAM y la coordinadora general de la CEDA, Mónica Pacheco Skidmore, contempla la puesta en marcha del programa MEGA (Mercados Eficientes y Gestión de Abasto), el cual tiene el objetivo de modernizar los procesos de compra y abastecimiento de los comerciantes.

A través de esta herramienta, los comerciantes podrán consultar productos, precios y ofertas, además de contar con acompañamiento y asesoría especializada para mejorar sus procesos de compra y abastecimiento.

Autoridades explicaron que la iniciativa busca reducir intermediaciones y facilitar el acceso de los comerciantes a mercancías en mejores condiciones, con la intención de fortalecer la actividad económica de los mercados y beneficiar también a las familias que acuden diariamente a realizar sus compras.

Durante la firma del convenio, Lozano destacó que Gustavo A. Madero cuenta con 54 mercados públicos, la mayor cantidad entre las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que consideró necesario robustecer estos espacios como centros de comercio y empleo.

“Hoy damos un paso firme para proteger y fortalecer el corazón comercial de nuestras comunidades, que son nuestros mercados públicos”, declaró.

El alcalde mencionó que estos espacios son una fuente de ingresos para miles de familias y forman parte de la identidad de colonias, barrios y pueblos de la demarcación.

El convenio establece mecanismos de coordinación constante entre la alcaldía y la CEDA para compartir información, brindar acompañamiento a los comerciantes y dar seguimiento a los compromisos establecidos. Los resultados del programa serán evaluados anualmente para realizar los ajustes necesarios.

En la firma participaron representantes de 25 mercados y concentraciones comerciales de la demarcación, entre ellos Santa Isabel Tola, Ampliación Gabriel Hernández, 4 de Febrero, Villa Zona, Ramón Corona, Río Blanco, Estrella, Emiliano Zapata, Tres Estrellas, Bondojito, Ferro Plaza, Maximino Ávila Camacho, Panamericana, San Bartolo Atepehuacan, San Pedro Zacatenco, Magdalena de las Salinas, Progreso Nacional, Santa Rosa y Santa María Ticomán.