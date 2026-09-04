Festival de Chile en Nogada 2026 en CDMX: fechas, restaurantes, precios, cómo y dónde visitarlo

Festival del Chile en Nogada Decenas de puestos y restaurantes se encuentran ya en el Centro Histórico de la CDMX para el deleite y degustación de las personas hasta finales de este mes de septiembre. Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa Aguilar)

La temporada del chile en nogada llegó al Centro Histórico de la Ciudad de México con la quinta edición del Festival de Chile en Nogada 2026, una iniciativa de la Autoridad del Centro Histórico que busca promover la gastronomía mexicana y apoyar la actividad económica de restaurantes, hoteles, cafeterías y pequeños negocios de la zona.

¿Cuándo y dónde será el Festival de Chile en Nogada CDMX 2026?

A diferencia de una feria gastronómica concentrada en un solo recinto, este festival funciona como una ruta culinaria por distintos establecimientos del Centro Histórico. En total, participan 60 negocios, incluidos restaurantes, hoteles y cocinas ubicadas en mercados públicos.

El festival se lleva a cabo del jueves 3 al sábado 26 de septiembre de 2026 en distintos establecimientos del Centro Histórico de la CDMX. Por ello, no existe una única sede ni un horario general para todo el evento: cada restaurante o negocio participante mantiene sus propios horarios de servicio.

Boletín #ACH



Inicia el 5º Festival de Chile en Nogada en el #CentroHistórico. Esta celebración del mes de septiembre reunirá a restaurantes, cefeterías, mercados y fondas del Corazón de la Ciudad de México.



A este respecto, nuestro Coordinador General, Dr. @carlos_c_godoy ,… pic.twitter.com/Jf8IUh2PeB — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) September 4, 2026

La Autoridad del Centro Histórico habilitó un mapa interactivo para consultar la ubicación de los establecimientos, sus horarios y los precios de las diferentes preparaciones.

Por lo tanto, no es necesario acudir a una hora específica para ingresar al festival. Lo recomendable es elegir previamente alguno de los establecimientos participantes y consultar su horario particular.

¿Cuánto cuesta el boleto para el Festival de Chile en Nogada CDMX 2026?

Una de las principales características del Festival de Chile en Nogada 2026 es que no tiene un boleto de entrada general, ya que no se trata de un evento instalado en un recinto único.

El acceso a la ruta gastronómica es completamente gratuito. El gasto corresponde al consumo que cada visitante realice en los restaurantes, cafeterías, hoteles o mercados participantes.

¿Cuáles son los precios de los platillos en el Festival de Chile en Nogada CDMX 2026?

Los precios varían de acuerdo con el establecimiento y la receta, pero de acuerdo a con los precios oficiales publicados, se estima que se puede pagar entre los 150 y los 375 pesos dependiendo el restaurante y la receta específica que se desee comer.

En otros sitios existen paquetes, promociones y preparaciones especiales, por lo que el precio no es uniforme para los 60 participantes. La propia ruta digital de la Autoridad del Centro Histórico permite consultar el costo correspondiente a cada negocio.

¿Qué tipos de chiles en nogada se pueden encontrar en la Feria CDMX 2026?

El festival busca mostrar tanto la preparación tradicional como diferentes interpretaciones del platillo. Entre las opciones anunciadas se encuentran chiles rellenos con carne de cerdo, pollo, cordero e incluso pato.

También hay propuestas en las que la nogada incorpora semillas distintas a la nuez tradicional, además de productos derivados o inspirados en este sabor, como bebidas, helados, pasteles, pudines y otros postres.

¿Qué actividades habrá en el Festival de Chile en Nogada CDMX 2026 además de comer?

El festival también contempla actividades relacionadas con la gastronomía y la convivencia en el Centro Histórico.

Una de ellas es el curso “Crea tu mandil desde cero”, programado para el 5 de septiembre a las 10:00 horas en la terraza de las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico. También se contemplan activaciones en espacios como la Plaza de la Concepción y la Plaza Torres Quintero.

Para el cierre, el 26 de septiembre se realizará una actividad en el Club de Banqueros de México, donde se entregarán reconocimientos a las mejores recetas participantes y premios a los tres primeros lugares.