IECM designa a unidad técnica para coordinar el PREP de 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) designó a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) como la instancia interna encargada de coordinar las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el proceso electoral local ordinario 2026-2027.

El PREP es el mecanismo mediante el cual se difunden resultados electorales preliminares y no definitivos durante la jornada electoral. Para ello, se capturan, digitalizan y publican los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que son recibidas en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos autorizados.

El IECM explicó que la UTSI cuenta con experiencia en la operación y coordinación del PREP desde 2006. El área también estuvo a cargo de las actividades del programa en los procesos electorales locales de 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024, con la participación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP).

La designación se efectuó en cumplimiento del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que establece que los Organismos Públicos Locales Electorales deben definir la instancia interna responsable de coordinar el PREP al menos nueve meses antes de la jornada electoral.

Cabe recordar que en la Ciudad de México, la jornada electoral del proceso local ordinario 2026-2027 está programada para el 6 de junio de 2027.