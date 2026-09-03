Cuajimalpa y C5 actualizan convenio para reforzar atención de emergencias





La alcaldía Cuajimalpa y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México actualizaron el convenio de colaboración que mantienen desde 2025, con el objetivo de fortalecer la coordinación para la atención de emergencias de seguridad y protección civil.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

Como parte del nuevo esquema de colaboración, el Centro de Operación y Reacción (COR) de la alcaldía trabajará de manera coordinada con el C5 mediante un sistema tecnológico que permite compartir imágenes de videovigilancia en tiempo real.

Esta herramienta busca facilitar el intercambio de información y agilizar la atención ante situaciones que requieran la intervención de cuerpos de seguridad o de protección civil.

Guerrero Chiprés hizo mención de la coordinación entre las instituciones que participan en las tareas de seguridad de Cuajimalpa y relacionó los avances señalados por la demarcación con la coordinación entre cuerpos policiales, la Fiscalía y fuerzas federales.

Por su parte, Carlos Orvañanos señaló que la actualización del convenio contempla fortalecer la videovigilancia y la coordinación con los sectores policiales, así como mantener una conexión directa con el sistema de seguridad de la Ciudad de México.

Cabe señalar que el convenio da continuidad al acuerdo suscrito entre la alcaldía y el C5 en 2025 y establece mecanismos de colaboración tecnológica para la atención conjunta de emergencias en la demarcación.